Ažiotažą keliančios finalinės „Formulės 1“ lenktynės: lemiamos strategijos ir galimas rekordas

Po 21 etapo tiek olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), tiek britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“) turi po 369,5 taško. Tiesa, nežymų pranašumą turi olandas, kuris šiemet laimėjo daugiau lenktynių (9 prieš 8), tad jei pilotai surinks vienodai taškų aukščiau atsidurs būtent M.Verstappenas.

Jei abu pilotai sekmadienį nefinišuos arba liks už 10-uko ribos, tuomet titulas atiteks M.Verstappenui. Yra ir vienas scenarijus, kaip olandui tapti čempionu, finišavus taškų zonoje už L.Hamiltono. Toks scenarijus būtų įmanomas, jei britas sekmadienį užimtų 9-ą vietą, o M.Verstappenas finišuotų 10-as ir dar nuvažiuotų greičiausią ratą. Tada abu pilotai pelnytų po 2 tšk. ir olandui atitektų čempiono titulas.

Tiesa, aukščiau įvardyti scenarijai, žinant pilotų greitį ir bolidų patikimumą, yra labiau utopiniai, o jei sportininkai kovos dėl aukštesnių vietų, tuomet situacija bus labai paprasta – čempionu taps tas pilotas, kuris finišuos aukštesnėje pozicijoje. Ši sąlyga be išlygų galioja pilotams užėmus vietas pirmajame aštuntuke.

M.Verstappenas sekmadienį startuos iš „pole“ pozicijos, tačiau turės greitai dylančias minkštąsias padangas. L.Hamiltonas startuos antras su vidutinio kietumo padangomis, todėl iki pirmojo sustojimo turėtų ilgiau išbūti trasoje.

„Manau, kad esame neblogoje startinėje pozicijoje, įvertinus tai, kad turėsime kitokias padangas nei Maxas. Tikiuosi, kad rytoj turėsime geras lenktynes“, – šeštadienį po kvalifikacijos sakė L.Hamiltonas.

Na, o M. Verstappenas neslėpė džiaugsmo po sėkmingos kvalifikacijos.

„Tai nuostabus jausmas. Mums pavyko patobulinti bolidą kvalifikacijos metu. Iki šiol vykusiuose važiavimuose mums sekėsi įvairiai, tai geriau, tai blogiau. Esu labai patenkintas tokiu rezultatu. Būtent tokio rezultato mes ir siekėme“, – po kvalifikacijos sakė M. Verstappenas.

A title race that has defined the magic of our sport



That has captivated fans and thrilled new audiences



On Sunday it will be decided



But the memories will live on #AbuDhabiGP 🇦🇪 #HistoryAwaits @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/eKPuzWMJAL

