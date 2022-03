Meksikos futbolo lygos varžybas nutraukė masinės sirgalių muštynių, sužeisti 22 žmonės

Kai kurie žaidėjai dar bandė nuraminti sirgalius, tačiau galiausiai į aikštę pabiro dar didesnė minia smurto protrūkiui neabejingų sirgalių, dalis jų įnirtingai grūmėsi aikštės tribūnose.

Vietos policija pranešė, kad du žmonės buvo sunkiai sužeisti. Dar devyni buvo išvežti į ligoninę, o iš viso nukentėjo 22 rungtynes stebėję aistruoliai.

#Mexico : At least 17 dead and dozens injured in serious clashes between fans, during the football championship match (Liga MX), between Querétaro and Atlas clubs at Corregidora Stadium. The referee stopped the match in the 63rd minute#Russia_Ukraine_War pic.twitter.com/gmHbIUadHo