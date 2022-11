Meksikos bokso žvaigždė Alvarezas pagrasino Messi: „Tegul jis meldžiasi Dievui, kad jo nerasčiau“

Daugkartinis pasaulio bokso čempionas ir išdidus meksikietis C. Alvarezas viešai pagrasino Argentinos futbolo superžvaigždei L. Messi už akivaizdžią nepagarbą jo šalies vėliavai.

L. Messi sekmadienį pelnė įvartį Argentinos rinktinei gyvybiškai svarbiose rungtynėse prieš Meksiką ir jo šalies svajonė apie pasaulio čempionų titulą liko gyva. Visgi vaizdai, kaip „Paris Saint-Germain“ puolėjas ir jo komandos draugai švenčia persirengimo kambaryje, sukėlė C. Alvarezui nemenką pyktį.

Dainuodamas persirengimo kambaryje L. Messi nusispyrė savo batus, tačiau vaizdo medžiagoje neaiškiai matosi, kaip futbolininkas spardo Meksikos vėliavą ar marškinėlius su Meksikos vėliavos spalvomis.

„Ar matėte, kaip Messi valo grindis su mūsų marškinėliais ir vėliava? Tegul jis meldžiasi Dievui, kad jo nerasčiau.

Taip, kaip aš gerbiu Argentiną, jis turi gerbti Meksiką. Nekalbu apie visą šalį, o tik apie Messi nesąmones“, – savo Twitter paskyroje rašė C. Alvarezas.

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration 👀



(via @canelo, nicolasotamendi30/IG) pic.twitter.com/emRRHK1nGO