Medvedevo triumfas: rusas žengė į „Australian Open“ finalą

Penktadienį pusfinalyje rusas per 2 valandas 11 minučių 6:4, 6:2, 7:5 nugalėjo Rafaelio Nadalio skriaudiką graiką Stefaną Tsitsipą (ATP-6). Tai buvo jau 6-a ruso pergalė prieš graiką per 7 mačus.

Užtikrintai pusfinalį pradėjęs D.Medvedevas penktajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir taip susikrovė pergalingą pranašumą. Dešimtajame geime jis dar „patampė“ nervus savo sirgaliams, kai nerealizavo trijų „set pointų“, bet ketvirtu bandymu galiausiai užbaigė setą.

Antrajame sete ruso pranašumas buvo dar akivaizdesnis. D.Medvedevas jau trečiajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją, o setą užbaigė dviem iš eilės „sausai“ laimėtais geimais, iš kurių vienas buvo paduodant varžovui.

Rusas tęsė tradiciją ir trečiajame sete, anksti išsiverždamas į priekį, tik šį kartą S.Tsitsipui pirmą kartą pavyko laimėti varžovo padavimų seriją ir atgaivinti intrigą. Graikas netgi turėjo progų perimti iniciatyvą, bet nerealizavo svarbaus „break pointo“, o dešimtajame geime, pirmaudamas 30:0, pralaimėjo 4 taškus paeiliui.

Vienuoliktajame geime graikas prisidarė rimtų problemų savo padavimų metu. D.Medvedevas svarbiu momentu puikiai smūgiavo kamuoliuką ties linija ir laimėjo „break pointą“, kuris šiame mače buvo lemiamas.

