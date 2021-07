Tiesioginė transliacija iš JAV per „TV3 Sport“ kanalą ir naujos kartos televiziją „Go3“ prasidės liepos 11-ąją, sekmadienį, 5.00 val. Iš pradžių bus parodyta keletas įžanginių kovų.

Penktadienį įvyko oficialūs svėrimai, kuriuose D.Poirier pats pirmas lipo ant svarstyklių ir pasiekė 156 svarų ribą. Daug laiko nešvaistė ir C.McGregoras. Airis pasirodė ant svarstyklių nuo svėrimų pradžios praėjus 18 minučių. Jis padarė tai, ką ir žadėjo spaudos konferencijoje, pasiekdamas lygiai 156 svarų svorį.

Vėliau įvyko ir ceremoniniai svėrimai, kuriuos stebėjo jau tūkstančiai sirgalių. Atėjus metas paskutiniai akistatai prieš kovą, C.McGregoras nenustygo vietoje, o UFC prezidentui Dana White‘ui teko pasistengti išlaikyti atstumą tarp kovotojų.

𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐈𝐈𝐈 is upon us. 🇺🇸 @DustinPoirier vs 🇮🇪 @TheNotoriousMMA [ #UFC264 | TOMORROW | Main Card 10pmET | E+ PPV: https://t.co/DZxtGSEqWu ] pic.twitter.com/ZQpWJFzkMJ

Joe Roganui paklausus C.McGregoro, ką jam reiškia ši kova, Airijos kovotojas kalbėjo apie pagarbą.

„16 valandų bėgyje šis vyras pasimokys, kad jeigu tu negerbi žmogaus malonės ir priėmi tai kaip silpnybę, tu turėsi sumokėti. Rytoj šis vyras sumokės savo gyvybe. Tu mirsi narve“, – sakė C.McGregoras.

D.Poirier nebuvo toks emocingas ir kreipėsi į savo svečią, esantį kartu su juo visą kovos savaitę: „Man tai nereiškia nieko, tai triukšmas. Noriu visiems padėkoti už palaikymą ir švilpimą, myliu jus visus. Noriu paminėti jauną vyruką publikoje, kuris yra tikras kovotojas iš Luizianos – Peytonas Murphy. Kovok toliau, tu esi tikras kovotojas“.

21-erių metų P.Murphy ketverius metus kovoja su osteosarkoma – reta, bet žiauria kaulų vėžio forma. Ceremoninius svėrimus stebėjo ir UFC lengvo svorio kategorijos čempionas brazilas Charlesas Oliveira, kuris buvo netoli C.McGregoro komandos.

Teigiama, kad D.Poirier ir C.McGregoro poros nugalėtojas gaus progą kovoti dėl UFC čempiono titulo su Ch.Oliveira.

Every story has an ending. This one comes tomorrow. pic.twitter.com/cGQaPRHiGm