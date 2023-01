Mbappe pasiekė karjeros rekordą, o PSG nušlavė varžovus Prancūzijos taurėje

Kylianas Mbappe 29-ąją minutę sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir išvedė PSG ekipą šiose rungtynėse į priekį 1:0.

Neymaras 33-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir padvigubino PSG pranašumą 2:0.

Netrukus K.Mbappe dar tris kartus iš eilės nuginklavo vartininką ir rungtynių rezultatas tapo triuškinamas net 5:0.

Carlosas Soleris 64-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir dar labiau padidino rungtynių rezultatą 6:0.

K.Mbappe 79-ąją minutę pridėjo dar vieną įvartį šiame susitikime, o PSG iškovojo įspūdingą pergalę rezultatu net 7:0.

Beje, 5 įvarčiai yra naujas asmeninis K. Mbappe rezultatyvumo rekordas per vienerias rungtynes. Jis kartu tapo pirmuoju PSG žaidėju įmušusiu tiek įvarčių per vienerias rungtynes.

