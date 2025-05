Mavericks komanda laimėjo 2025 metų NBA naujokų biržos loteriją

San Antonijaus „Spurs“ šauks antru numeriu, o trečiasis pasirinkimas atiteks Filadelfijos „76ers“.

Turėdami tik 1,8 proc. tikimybę laimėti pirmą šaukimą, „Mavericks“ šoktelėjo iš 11-osios vietos į pirmąją – tai didžiausias šuolis NBA loterijos istorijoje, pranešė ESPN žurnalistai Michaelas C. Wrightas ir Jonathanas Givony.

Po chaotiško sezono Dalasas dabar turi progą į komandą įtraukti naują puolimo lyderį – 2,06 m ūgio puolėją C. Flaggą, kuris šiemet sužibėjo „Duke“ universitete. Jis vidutiniškai rinko po 19,2 taško, 7,5 atkovoto kamuolio, 4,2 rezultatyvaus perdavimo, 1,4 bloko ir 1,4 perimto kamuolio, pataikydamas 48,1 proc. metimų ir 38 proc. tritaškių. Be to, Flaggas pelnė visus svarbiausius NCAA individualius apdovanojimus – Naismith, Wooden ir „AP Player of the Year“.

Primename, kad „Mavericks“ vasarį iškeitė penkiskart „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvį Luką Dončičių į Los Andželo „Lakers“, mainais gavę patyrusį vidurio puolėją Anthony Davisą. Klubas sezoną baigė su 39 pergalėmis ir 43 pralaimėjimais bei neperžengė „play-in“ barjero.

„Kaip žinote, mums tai buvo sunkūs metai, – po loterijos sakė Dalaso atstovas ir klubo legenda Rolando Blackmanas.– Tačiau svarbiausia, kad turime galimybę žengti į priekį. Turime puikią vadovybę, stiprią komandą, ir ši pergalė – tai svarbus galvosūkio elementas. Norime krepšinio Dalase – ir tai žingsnis teisinga kryptimi.“

Tai bus tik antrasis kartas, kai „Mavericks“ šauks pirmu numeriu – pirmasis buvo 1981 m., kai jie pasirinko Marką Aguirrę.

Tarp favoritų laimėti loteriją buvo Jutos „Jazz“, Vašingtono „Wizards“ ir Šarlotės „Hornets“ – visos trys turėjo po 14 proc. šansų. Naujojo Orleano „Pelicans“ galimybė siekė 12,5 proc. Iš šios grupės tik „Hornets“ išsilaikė tarp pirmųjų keturių šaukimo pozicijų.

Antroje pozicijoje šauksiantys „Spurs“ turi įspūdingą naujokų istoriją – paskutinius du sezonus jų žaidėjai iškovojo sezono naujoko titulą: Stephonas Castle‘as šiemet ir Victoras Wembanyama 2023-aisiais.

Pirmasis NBA naujokų biržos ratas vyks birželio 25 d. „Barclays Center“ arenoje Brukline, o antrasis – birželio 26 d.

Pirmieji 14 šaukimų:

1. Dalaso „Mavericks“

2. San Antonijaus „Spurs“

3. Filadelfijos „76ers“

4. Šarlotės „Hornets“

5. Jutos „Jazz“

6. Vašingtono „Wizards“

7. Naujajame Orleane „Pelicans“

8. Bruklino „Nets“

9. Toronto „Raptors“

10. Hiustono „Rockets“ (per PHX)

11. Portlando „Trail Blazers“

12. Čikagos „Bulls“

13. Atlantos „Hawks“ (per SAC)

14. San Antonijaus „Spurs“ (per ATL)