„Mavericks“ asistentui – dideli nemalonumai su teisėsauga: grasino širdies draugei

Dalaso policijos departamentas sekmadienį patvirtino, kad 56-erių amerikietis buvo suimtas šeštadienį dėl grasinimo užtaisytu šaunamuoju ginklu.

„Aš tave nušausiu“, – tokiais žodžiais buvęs krepšininkas grasino savo mylimajai, kuri neatsiklaususi perskaitė privačias šio žinutes, gautas iš kitos moters.

Policijos pranešime teigiama, kad vyras trenkė moteriai ginklu, grasino nušauti, o pagalbos pranešimo policija sulaukė maždaug 4 val. nakties vietos laiku.

Dallas Mavericks coach, and former NBA player, Darrell Armstrong charged with beating his girlfriend and threatening to shoot her. pic.twitter.com/Ppin6hiVRN

