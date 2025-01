Mathiasas Lessortas priėmė dosnų „Panathinaikos“ trijų metų pasiūlymą

Oficialiai paskelbta, kad Eurolygos čempionai su centru sudarė naują trejų metų sutartį, kurios vertė siekia 8,3 mln. eurų.

Prancūzo kontraktas būtų pasibaigęs 2025 metų vasarą. 29 metų 206 cm ūgio prancūzas iki traumos Eurolygoje per 27 minutes pelnė 13,4 taško, atkovojo 7,1 kamuolio, atliko 1,6 rezultatyvaus perdavimo bei rinko 20,5 naudingumo balo.

Naująją sutartį prancūzas aplaistė su ekstravagantiškuoju Atėnų klubo savininku Dimitriu Giannakopoulos.

„Kai kalbame apie šeimą, joje nėra jokių derybų... Tu tiesiog atsiguli lovoje ir penkias minutes šypsaisi. Ir... pasirašai trejų metų sutartį“, – savo „Instagram“ profilyje džiūgavo D.Giannakopoulos.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ματίας Λεσόρ έως το καλοκαίρι του 2028.



Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού!



