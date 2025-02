Matas Buzelis žais NBA „Kylančių žvaigždžių“ rungtynėse

NBA lyga paskelbė, kad lietuvis pakeis traumuotą Naujojo Orleano „Pelicans“ vidurio puolėją Yvesą Missi.

Mačas Lietuvos laiku įvyks šiąnakt, iš penktadienio į šeštadienį. Tiesiogiai rungtynes ir visą „Visų žvaigždžių“ savaitgalį galėsite stebėti per Go3 televiziją.

Čikagos „Bulls“ atstovaujantis M. Buzelis šį sezoną vidutiniškai per rungtynes pelno 6,4 taško.

Priminsime, kad jis naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos laiku taip pat dalyvaus dėjimų konkurse.

Šių metų „Kylančių žvaigždžių“ žaidėjų sąrašą sudaro 10 NBA naujokų, 11 antramečių ir 7 NBA G lygos žaidėjai. 21 NBA žaidėjas, atrinktas NBA asistentų trenerių, buvo paskirstytas į tris septynių žaidėjų komandas, o septyni G lygos žaidėjai, atrinkti NBA biuro, sudaro ketvirtąją komandą.

Rungtynių nugalėtojų komanda vasario 16 d. dalyvaus „Visų žvaigždžių“ mini turnyre, kuriame varžysis su NBA „Visų žvaigždžių“ žaidėjais.

