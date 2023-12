Matas Buzelis svariai prisidėjo prie klubo pergalės G lygoje

Matas Buzelis nugalėtojams per 21 žaidimo minutę pelnė 12 taškų (4/6 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, bet pažeidė taisykles 2 kartus ir suklydo 3 sykius.

