Matas Buzelis paatviravo apie ypatingą ryšį su Jonu Valančiūnu: „Jis man yra tarsi dėdė“

„Ignite“ komandai atstovaujantis lietuvis pokalbio metu atskleidė, kodėl pasirinko NBA G lygą, o ne NCAA pirmenybes.

„G lygą pasirinkau, nes tai buvo strateginis sprendimas mano tobulėjimui. Čia galiu dirbti su geriausiais treneriais, būti su geriausiais žaidėjais, žaidžiu pagal NBA taisykles, kaip ir žaisiu joje“, – pasakojo M. Buzelis.

Krepšininkas taip pat prabilo apie jo ypatingą ryšį su Naujojo Orleano „Pelicans“ aukštaūgiu Jonu Valančiūnu.

„Mano tėtis palaiko kontraktą ir dirba su Jonu Valančiūnu, jis yra jo fizioterapeutas. Tai yra smagu, nes kai noriu galiu su juo pasikalbėti apie NBA. Jis man yra tarsi dėdė, matau jį labai dažnai“, – teigė M. Buzelis.

Meet potential 2024 NBA Draft lottery picks – G League Ignite’s Matas Buzelis and Ron Holland with @Stadium:



- Life as a pro, their role models

- Buzelis’ unique connection to Jonas Valanciunas

- Holland on why he champions mental health pic.twitter.com/X1n9sdY8Sj