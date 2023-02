Maslobojevui pasaulio čempiono titulo apginti nepavyko – teisėjas nutraukė kovą

O kova buvo sustabdyta ir nutraukta dėl to, kad S. Maslobojevui iš dešinėje kojoje atsivėrusios žaizdos ėmė bėgti kraujas.

Pakviestas medikas nusprendė sustabdyti dvikovą, o tada nugalėtoju teisėjas paskelbė D. Abeną. S. Maslobojevas su tuo nesutiko ir kupinas emocijų paliko ringą. Salėje pasigirdo ir švilpimas.

Priminsime, kad „Glory“ yra pirmaujanti kikbokso organizacija pasaulyje, jungianti geriausius šio kovos meno atstovus. Ji buvo įkurta 2012-aisiais metais.

Čempiono diržą S. Maslobojevas buvo iškovojęs praėjusių metų spalį vykusioje kovoje prieš marokietį Tariką Khabezą.

O S.Maslobojevas šįvakar į ringą žengė arenoje skambant Stasio Povilaičio dainai „Švieski man vėl“.

Kovos pradžioje D. Abena daugiausia bandė kontroliuoti tempą ir atliko nemažai smūgių į korpusą. Iš artimos distancijos kelis sykius gerai pataikė, bet raundo antroje pusėje jau lietuvis atliko daugiau gerų smūgių.

Abu sportininkai raunde apsikeitė geromis kombinacijomis. S. Maslobojavas pirmajame raunde vargino varžovą, kuris galiausiai ėmė judėti lėčiau.

Tačiau teisėjų sprendimu pirmąjį raundą laimėjo D. Abena.

Antrame raunde D.Abena atliko dar daugiau smūgių į korpusą, dažnai naudojo smūgius keliu. S.Maslobojevas taip pat turėjo savų momentų, tačiau D.Abena antrame raunde buvo kiek tikslesnis bei laimėjo ir antrąjį raundą.

Trečiame raunde praėjus kiek daugiau nei minutei S.Maslobojevas atliko smūgį keliu ir nors iš pakartojimo neatrodė, kad jis pataikė žemiau juostos, tačiau D.Abena rodė, kad sulaukė būtent tokio smūgio ir paprašė trumpos pertraukėlės

Galiausiai S. Maslobojevo smūgiai raunde buvo tikslesni ir jis jį laimėjo.

Beje, S.Maslobojevas ir D.Abena šįvakar kovėsi antrą kartą karjerroje. Jie jau buvo susitikę 2021 m. „Glory: Collision 3“ turnyre. Tąkart lietuvis palaužė varžovo pasipriešinimą skirtingu teisėjų sprendimu.

