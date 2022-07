Marius Grigonis viena koja Graikijoje – gynėjas arti dvejų metų kontrakto su „Panathinaikos“

Tas pats tinklalapis jau anksčiau rašė, kad CSKA nesudarys kliūčių lietuviui persikelti į Atėnus. Taip pat skelbiama, kad Graikai yra pasiruošę mokėti išpirką už lietuvį.

SDNA.gr skelia, kad gynėjas turėtų pasirašyti dvejų metų sutartį.

M. Grigonis domino Valensijos „Valencia“ ir Kauno „Žalgirį“.

Lietuvis praėjusiame Eurolygos sezone rinko po 8,5 taško ir atlikdavo 1,9 rezultatyvaus perdavimo.

Beje, skelbiama, kad M. Grigonis turėtų užimti Nemanja Nedovičiaus vietą, tad lietuvio lauktų didesnė rolė, lyginant su CSKA.

