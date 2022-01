Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas krepėsi į prezidentą: neatimkime galimybės

Neseniai vykusiame Europos čempionate S. Ambrulevičius su A. Reed užėmė aukštą – 8-ą – vietą, tačiau iki šiol negali pasinaudoti iškovota teise startuoti Pekino olimpiadoje. Tam reikia, kad šalies prezidentas Gitanas Nausėda suteiktų Lietuvos pilietybę amerikietei A. Reed, ką jis jau atsisakė padaryti du kartus.

P. Vanagas ir M. Drobiazko atviru laišku nusprendė kreiptis į G. Nausėdą.

Ką tik pasibaigė 2022 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas, kuriame puikiai pasirodė mūsų šokėjai ant ledo Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius užimdami istorinę 8-tą vietą. Jie yra pirmieji, po mūsų, pasiekę tokį aukštą rezultatą Europos čempionate. A. Reed ir S. Ambrulevičius ne tik atsidūrė pirmąjame dešimtuke, bet pasauliniame keturių metų šokių ant ledo reitinge pakilo į 12-tą iš 134 reitinguotų porų, o šio sezono pasauliniame reitinge rikiuojasi aukštoje 7 vietoje. Jie taip pat iškovojo teisę antrajai Lietuvos šokių ant ledo porai dalyvauti 2023 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionate, kuris vyks Helsinkyje (Suomija).

Mūsų kelias į tarptautinę olimpinę areną buvo labai slidus ir sudėtingas. Prisimename visas penkerias olimpines žaidynes, kuriose teko dalyvauti, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Turbūt labiausiai įsiminė 1992 m. olimpinės žaidynės Albervilyje, kai tuometinis LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas atsisakė vežti, visą olimpinį ciklą kartu čiuožusią ir turėjusią tarptautinių varžybų patirtį bei laimėjimų, mūsų porą, nes Margarita buvo ne Lietuvos, o Rusijos pilietė. Nuo mūsų ir Lietuvos čiuožimo federacijos buvo nuslėptas faktas, kad Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) buvo priėmęs sprendimą Albervilio žiemos olimpinėse žaidynėse buvusių sovietinių respublikų sportininkams netaikyti pilietybės reikalavimo. Visa tai mes sužinojome 1992 m. sausio mėnesio gale po pirmojo savo Europos dailiojo čiuožimo čempionato Lozanoje (Šveicarija), kuomet kreipėmės į Tarptautinio Olimpinio Komiteto direktorių Gilbert Felli, kuris buvo ir Europos dailiojo čiuožimo čempionato Lozanoje organizacinio komiteto pirmininkas. Iš jo mes ir sužinojome, kad galime vykti į Albervilio žiemos olimpines žaidynes. Mums būnant šalia, G. Felli paskambino A. Poviliūnui ir įsakė sušaukti neeilinį LTOK Vykdomojo Komiteto posėdį, kuriame būtumėm oficialiai patvirtinti Lietuvos olimpinės delegacijos nariais. Tuo metu visa Lietuvos olimpinė delegacija jau buvo nuvykusi į Albervilį ir pradėjusi treniruotis. Mes tiesiai iš Lozanos, po neeilinio LTOK posėdžio, kur buvome patvirtinti tikraisiais olimpinės rinktinės nariais, vykome į Albervilio olimpines žaidynes. Jei tuomet mes nebūtumėm sudalyvavę savo pirmose olimpinėse žaidynėse, mūsų pora būtų iširusi, o Lietuvos vardas neskambėtų 5-iose olimpinėse žiemos žaidynėse, iš kurių mes net 3 iškovojome prizines vietas. Tik didžiulių Tarptautinio Olimpinio komiteto narių pastangų dėka, mes išvykome į pirmąsias savo gyvenimo olimpines žiemos žaidynes. Ko pasekoje 2000 m. Lietuvai iškovojom pirmuosius Europos bei pasaulio čempionatų bronzos medalius. 2002 m. Solt Leik Sičio žiemos olimpinėse žaidynėse pasiekėme aukščiausią 5-tą vietą, kurios iki šiol nepagerino nė vienas žiemos sporto šakų atstovas.

Šiandien situacija pasikeitusi. LTOK palaiko, finansuoja bei savo rekomendacijomis siekia, kad patys stipriausi Lietuvos žiemos sporto šakų atstovai vyktų ir reprezentuotų šalį olimpinėse žaidynėse, į kurias paskutinė vardinių paraiškų padavimo diena š.m. sausio 24 d.

Visa Lietuva pergyveno ir liūdėjo, kuomet Lietuvos krepšinio rinktinė (kurie ne vienose olimpinėse žaidynėse yra iškovoję medalius), papildomose atrankos varžybose, neiškovojo kelialapio į 2021 m. Tokijo vasaros olimpines žaidynes. Visi galėjo išvysti, kaip nelengva iškovoti šį kelialapį. Verta paminėti, kad mūsų šokėjai ant ledo Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius kelialapį į 2022 m. Pekino žiemos olimpines žaidynes iškovojo iš pirmo karto kovo mėnesį 2021 m. pasaulio dailiojo čiuožimo čempionate, o ne papildomose atrankos varžybose, kurios vyko praeitą rugsėjį. Jie pataikė visus tritaškius, įmetė visas baudas ir nepaslydo, aplenkdami daugiau nei pusę porų.

Nuoširdžiai prašome Jūsų rasti galimybę suteikti Lietuvos pilietybę Allison Lynn Reed, kad ateityje ši be galo darbšti, nuoširdi, švytinti pagarba ir optimizmu sportininkė nebesusidurtų su sunkumais ir reprezentuotų Lietuvą ne vienose žiemos olimpinėse žaidynėse su Sauliumi Ambrulevičiumi. Neužtrenkite durų veržliam ir be galo perspektyviam sportininkui S. Ambrulevičiui, kuris kaip Lietuvos pilietis atidavė visą save Lietuvos vardo garsinimui ir net 23 metus siekė galimybės atstovauti Lietuvą žiemos olimpinėse žaidynėse. Dar būdamas pavieninku jis dalyvavo ne viename Europos bei pasaulio dailiojo čiuožimo čempionate, tačiau jo talentas atsiskleidė tik čiuožiant poroje kartu su Allison Reed. Mes galime matyti kaip ženkliai šoktelėjo jo rezultatai. Tad neatimkime galimybės šiam jaunam ir atsidavusiam sportininkui įgyvendinti viso gyvenimo svajonės - dalyvauti žiemos olimpinėse žaidynėse, kartu su partnere Allison Reed, be kurios nebūtų pasiekta tokių aukštų rezultatų.