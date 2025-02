Marcusas Rashfordas ir sezoną užbaigs „Aston Villa“ gretose

Teigiama, kad „Aston Villa“ padengs 70 procentų krašto saugo atlyginimo, o per savaitę jo atlyginimas siekia net 325 tūkst. svarų per savaitę.

Po šio sezono pabaigos Unai Emery ekipa galės bandyti išpirkti anglo 3,5 metų sutartį už 40 mln. eurų.

Šiandien M. Rashfordo laukia medicininis patikrinimas ir po jos bus pasirašyta naujoji sutartis.

Taip pat pranešama, kad į Birmingemą atvyksta Paryžiaus „Saint Germain“ ekipos puolėjas Marco Asensio.

🟣🔵 Aston Villa will cover 100% of Marco Asensio’s salary until June, as PSG accepted a straight loan.



No buy option and Asensio to land in England for medical today. pic.twitter.com/IiezQrpF6c

