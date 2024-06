Mantas Rubštavičius nepaleidžia svajonės – žais NBA Vasaros lygoje

Pranešama, kad praėjusį sezoną Australijoje rungtyniavęs lietuvis NBA Vasaros lygoje prisijungs prie „Golden State Warriors“ komandos.

Mantas Rubštavičius has agreed to join the Golden State Warriors for NBA Summer League, I’m told.



The smart, competitive, skillful 6'8 ½" Lithuanian wing is coming off a strong season w/ the New Zealand Breakers as part of the NBL Next Stars program.