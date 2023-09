„Manchester United“ saugas nušalintas nuo klubo treniruočių

Ketvirtadienio vakarą „Manchester United“ paskelbė, jog J. Sancho treniruosis atskirai nuo komandos, kol bus priimtas sprendimas dėl jo drausminių pažeidimų. Futbolininkas nebuvo registruotas ir paskutinėms „Premier“ lygos rungtynėms prieš „Arsenal“ komandą, kurios įvyko rugsėjo 3 dieną.

Pastaruoju metu J. Sancho įsivėlė į konfliktą su komandos treneriu Eriku ten Hagu. Šis po paskutiniųjų rungtynių teigė, jog futbolininko neįtraukė į sudėtį dėl jo prastų pasirodymų treniruotėse. Tuo tarpu pats J. Sancho savo asmeninėje socialinio tinklo X paskyroje pareiškė, jog toks pareiškimas neatitiko realybės ir jis buvo kaltinamas be jokios priežasties. Tiesa, vėliau jis ištrynė šią žinutę.

J. Sancho į „Manchester United“ persikėlė 2021 metų vasarą, bet 85 milijonus eurų kainavęs anglas nepateisino lūkesčių. Per pirmuosius du sezonus jis sužaidė 79 rungtynes, per kurias pelnė 12 įvarčių bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus, o šį sezoną 23 metų atletas prie savo komandos įvarčių per tris pasirodymus aikštėje neprisidėjo.