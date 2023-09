FIFA paskelbė kandidatų sarašą „The Best“ apdovanojimams

Į geriausio žaidėjo apdovanojimą pretenduoja net penki „Man City“ žaidėjai (Julianas Alvarezas, Kevinas De Bruyne, Erlingas Haalandas, Rodri, Bernardo Silva).

Tarp pretendentų taip pat Lionelis Messi, Marcelo Brozovičius, Napoli ekipos lyderiai Chviča Kvaratšchelia ir Victoras Osimhenas, Kylianas Mbappe (PSG), Ilkay'us Gundoganas („Barcelona“) ir į Londono „Arsenal“ vasarą persikėlęs Declanas Rice`as.

Geriausa žaidėja moterimi planuoja tapti net keturios pasaulio čempionėmis tapusios ispanės: Jenni Hermoso, Aitana Bonmati, Salma Paralluelo ir Mapi Leon.

Tarp kandidačių yra ir Hinata Miyazawa, Keira Walsh, Linda Caicedo, Rachel Daly, Caitlin Foord, Mary Fowler, Kadidiatou Diani, Alex Greenwood, Lauren James, Sam Kerr ir Amanda Ilestedt.

Geriausias treneriu gali tapti: Josepas Guardiola („Man City“), Xavi („Barcelona“), Simone Inzaghi (Milano „Inter“), Ange Postecoglou (Glazgo „Celtic“/Londono „Tottenham“), Luciano Spalletti („Napoli“).

