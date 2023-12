„Manchester City“ sulaukė riebios baudos už žaidėjų elgesį rungtynėse su „Tottenham“

Gruodžio 3 d. rungtynių pabaigoje keli „Man City“ žaidėjai apsupo teisėją Simoną Hooperį po to, kai jis sustabdė žaidimą, kai prasižengė Erlingas Haalandas.

„Man City“ futbolininkai buvo įsiutę, nes teisėjas pražangą skyrė po E. Haalando perdavimo Jackui Grealishui, o šis buvo atsidūręs vienas prieš vieną situacijoje prie varžovų vartų ir turėjo galimybę persverti rezultatą.

Tiesa, vėliau dėl tokio teisėjo sprendimo atsiprašė teisėjų tarybos vadovas Howardas Webbas ir pripažino, kad teisėjas Simonas Hooperis suklydo nesuteikdamas galimybės „Manchester City“.

PGMOL has shared that Manchester City incident vs Spurs.

Horrible Simon Hooper, should get relegated to division 7th.pic.twitter.com/QolWDWICQ7