„Man Utd“ treneris po nesėkmės finale: kartais viską lemia vienas smūgis

„Rūbinėje – tyla. Rūbinėje visi nusivylę. Tačiau. tai – futbolas. Kartais čia viską nulemia vienas smūgis į vartus“, – sakė treneris.

Pasak jo, tai bus gera pamoka, kurią teks išmokti.

„Išmoksime. Dabar negalime leisti šiai pamokai užvaldyti mūsų protus. Privalome pasistengti padaryti viską, kad ši pamoka niekada nepasikartotų“, – sakė O.G.Solskjaeras.

Na, o dar emocingesnis ir atviresnis buvo ekipos puolėjas Marcusas Rashfordas.

„Komanda nepasiduos, ir treneris nepasiduos. Kitą sezoną žaisime su dar didesniu noru laimėti. Žmonės daug kalba apie „Man Utd“, tačiau aš manau, kad turime viską, kad parodytume auksščiausio lygio futbolą. Musm netrūksta pergalių alkio, noro, talento ir kokybės. Tieisog mums reikia save parodyti pasauliui“, – sakė žaidėjas.

„Nenoriu net girdėti „Oi, jiems labai nedaug trūko“. Tai nieko nereiškia. Mes turime padaryti viską, kad nepralaimėtume. Kad laimėtume daugiau trofėjų, reikia kažką aukoti. Aš jums galiu parodyti šešis ar septynis žaidėjus, kurie rugsėjį dar gydėsi traumas... Tačiau dabar turime perkrauti savo galvas. Pažadu gerbėjams: mes nepasiduosime vien dėl to, kad šiandien pralaimėjome. Turime atiduoti visas jėgas aikštėje. Mums nedaug trūksta. Prisiekiu, nedaug. tačiau to per mažai“, – emocingai kalbėjo futbolininkas