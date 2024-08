„Man City“ per 5 minutes pelnė tris įvarčius ir pasiekė triuškinančią pergalę

Šioje akistatoje „Ipswich“ pasižymėjo pirmieji. Greitoje atakoje vienas prieš vartininką pabėgo Sammie Szmodicsas ir nors vartininkas kiek lietė kamuolį, šis vis tiek suspurdėjo tinkle.

Į tai „Manchester City“ atsakė įspūdinga 5 minučių atkarpa. Iš pradžių Erlingas Haalandas realizavo vienuolikos metrų baudinį, vėliau grubią varžovų klaidą realizavo kamuolį į tuščius vartus pasiuntęs Kevinas de Bruyne, o šią atkarpą užbaigė tas pats E. Haalandas, gudriai galva persimetęs kamuolį per vartininką ir iš aštraus kampo pasiuntęs kamuolį į vartus.

Rungtynių pabaigoje E. Haalandas pelnė savo „hat-tricką“. Jis buvo tikslus tolimu žemu smūgiu.

It took Haaland just two PL games to get his first hat trick of the season 🔥 pic.twitter.com/0GKwyRJIb3

