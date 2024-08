Lemiama atkarpa: Lietuvos čempionate prasideda paskutinis ratas

REKLAMA

REKLAMA

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“. Rugpjūčio 23 dieną, 19 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:0, 0:3.

REKLAMA

Komandos per kelias dienas sužais du tarpusavio mačus.

„Džiugas“ ir toliau demonstruoja akiai patrauklų žaidimą bei reguliariai susikuria daug progų, tačiau subraškanti gynyba vis labiau verčia dairytis į besivejančius oponentus. Andriaus Lipskio treniruojama komanda šiuo metu turnyro lentelėje su 32 taškais žengia penkta, tiesa, savo pastarąją pergalę buvo iškovojusi dar birželio 30 dieną. Nepaisant rezultatų atžvilgiu prastos vasaros, „Džiugas“ namuose vis dar išlieka viena geriausiai taškus renkančių komandų – per 14 akistatų surinkta 20 taškų.

REKLAMA

REKLAMA

„TransINVEST“ futbolininkai galėjo atsikvėpti: penktadienį lauks akistata svečiuose su telšiškiais, o antradienį su tuo pačiu oponentu teks žaisti namuose „FPRO LFF taurės“ varžybose. Po geros atkarpos prieš debiutą tarptautiniame fronte „TOPsport A lygoje“ reikalai suprastėjo – per keturis mačus buvo iškovotas vos vienas taškas. Be to, tris kartus nepavyko pelnyti įvarčio ir pastarojo susitikimo su Vilniaus „Žalgiriu“ dėl traumos nebaigė kapitonas Linas Pilibaitis. Debiutantai su 23 taškais žengia devinti bei gana nesėkmingai žaidžia išvykose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gargždų „Banga“ – FA „Šiauliai“. Rugpjūčio 24 dieną, 16 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 0:1, 0:0.

Savaitgalį – dar vienas šansas „Bangai“ pirmą sykį įveikti šiauliečius.

„Banga“ po poros laimėjimų iš eilės pakilo į 4-ąją vietą bei rikiuojasi ten, nepaisant to, kad buvo svečiuose nusileista Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkams. Davido Afonso kariauna turi 34 taškus, tačiau 4-ąjį ratą pradės su savo ambicijų karštligiškai siekiančiais oponentais. Savo gretose artėjančiame mače „Banga“ neturės vieno žaidėjo – vidurio gynėjas Justinas Januševskis yra diskvalifikuotas. Gargždiškiai Saulės miesto atstovų įveikti negali net 11-oje akistatų iš eilės.

REKLAMA

Šiauliečiai daug poilsio neturėjo – trečiadienį teko žaisti „FPRO LFF taurės“ ketvirtfinalio susitikimą su „Kauno Žalgiriu“, kuris nesibaigė sėkmingai. Antrame iš eilės finale FA „Šiauliai“ nepasirodys, pralaimėta 1:3 ir visas dėmesys teks kovoms Lietuvos čempionate. Čia situacija praėjusio sezono prizininkams nėra pati palankiausia: Mindaugo Čepo treniruojami futbolininkai net 12 kartų sužaidė lygiosiomis bei su 30 taškų žengia šešti. Neįkvepia ir mačų išvykoje statistika – šią vasarą dar nė karto nebuvo laimėta.

REKLAMA

Kauno rajono „Hegelmann“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 24 dieną, 18 val. Akademija, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 0:1, 1:4.

Akademijoje šeštadienį akis į akį stos turnyro lentelės kaimynai.

„Hegelmann“ ekipa tęsia savo įspūdingą žygį ir nepaleidžia į priekį „Žalgirio“, nuo kurio atsiliekama vos 2 taškais. Nugalėję žalgiriečius mėlynai balti vėl taptų lyderiais, visgi, šeštadienį teks rungtyniauti be gerą formą demonstruojančio diskvalifikuoto vidurio gynėjo Viliaus Armalo. Pastarąjį savo pralaimėjimą Kauno rajono klubas patyrė būtent prieš žaliai baltus, šiuo metu turnyro lentelėje komandas skiria 9 taškai, tad „Hegelmann“ futbolininkų pergalė gerokai nuslopintų jų oponentų šansus dar pakovoti ir dėl sidabro. Debiutuoti šiame mače ir naujokas Lazaras Kojičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kauniečiai šią savaitę turės intensyvesnę, tačiau po lygiųjų Marijampolėje pasiekta pergalė „FPRO LFF taurėje“ turėjo pakelti nuotaiką. „Kauno Žalgiris“ antrus metus iš eilės pateko į pusfinalį, pasiekdamas pergalę prieš praėjusiais metais juos skaudžiai eliminavusią FA „Šiauliai“. Sauliaus Širmelio kariauna labai užtikrintai jaučiasi 3-ioje pozicijoje, tačiau dar turi galimybių šoktelėti laipteliu aukščiau, bet tam yra būtina pergalė – tada ekipas skirtų 6 taškai. Artėjančią dvikovą dėl diskvalifikacijos turės praleisti Vilius Armanavičius.

REKLAMA

Alytaus DFK „Dainava“ – „Panevėžys“. Rugpjūčio 25 dieną, 16 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 0:0, 0:2.

Lietuvos čempionas „Panevėžys“ sugrįš į batalijas vietiniame fronte būdamas paskutinis.

Alytiškiai įplieskė savo sirgaliams pozityvo sužaisdami gerą antrą kėlinį Saulės mieste, tačiau nerealizuotos neleido džiaugtis pergale. Per pastaruosius penkis mačus „Dainava“ iškovojo vieną pergalę ir tai buvo vienintelis mačas, kai alytiškiai džiaugėsi pergale bei pasiuntė kamuolį į varžovų vartus. Lietuvos čempionate per 11 tarpusavio akistatų dainaviečiai dar nė sykio nenugalėjo, tačiau sekmadienį turės gana dėkingą galimybę tą padaryti. Alytaus klubas su 29 taškais rikiuojasi septintas ir nuo 4-osios vietos atsilieka 5 taškais.

REKLAMA

„Panevėžys“ ketvirtadienį patyrė labai skaudų pralaimėjimą Vilniuje 0:3 nusileisdamas Osvestrio „The New Saints“ futbolininkams. Padėtis „TOPsport A lygoje“ taip pat išlieka nekokia, panevėžiečių laimei, konkurentai lenktynėse dėl 4-osios pozicijos irgi retai skina laimėjimus. Pagal prarastus taškus čempionai nežengia paskutiniai, tačiau pastarųjų dvikovų serija neįkvepia – vietiniame fronte per pastaruosius penkis mačus surinkti vos 2 taškai. Ketvirtadienį nežaidė Lucas de Vega, o akistatą Alytuje dėl diskvalifikacijos praleis Jeffrey Sarpongas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 25 dieną, 18.25 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:3, 1:1, 0:4.

„Sūduvos“ nelaimėtų dvikovų serija prasitęsė iki vienuolikos, tiesa, lygiosios namuose su „Kauno Žalgiriu“ turėjo suteikti optimizmo. Marijampolės ekipa turi 24 taškus bei rikiuojasi aštunta, tačiau už kai kuriuos varžovus yra sužaidusi 2–3 mačais daugiau. Šeimininkams tikrai negalės padėti vienas žaidėjas – dėl surinktų keturių geltonų kortelių yra diskvalifikuotas Tautvydas Burdzilauskas. Šiame sezone „Sūduva“ jau du kartus atėmė taškus iš „Žalgirio“, o per pastaruosius tarpusavio mačus išties sėkmingai žaidė namuose.

„Žalgiris“ be Pauliaus Golubicko sužaidė pirmąsias rungtynes – po sudėtingos kovos buvo nugalėtas „Džiugas“. Tą kartą starto sudėtyje dvikovą pradėjo po ligos atsitiesiantis puolėjas Romualdas Jansonas, kurio žaidimo kreivė turėtų kilti į viršų. Žalgiriečiai savo situaciją tiksliau žinos po 28-ojo turo „Hegelmann“ rungtynių, visgi, vienas akcentas vyr. treneriui Vladimirui Čeburinui turėtų kelti nerimo. „Žalgiris“ per pastarąsias tris išvykas iškovojo tašką bei pelnė vos vieną įvartį.