Malagos lietuviai nesužibėjo prieš Eurolygos klubą

S.Lukošius per 14 minučių pelnė 6 taškus (0/1 dvit., 2/3 trit.), gavo bloką, rinko 3 naudingumo balus.
I.Brazdeikis per 22 minutes prametė du dvitaškius, atkovojo 2 kamuolius, 1 pametė ir perėmė, atliko perdavimą, blokavo metimą, provokavo pražangą, 2 kartus prasižengė ir rinko 1 naudingumo balą.
Nugalėtojams 16 taškų rinko Cameronas Huntas, 15 – Kendrickas Perry ir Davidas Kravishas (8 atk. kam.).
„Barcelona“ komandai 17 taškų pelnė Joelis Parra, 13 – Kevinas Punteris, 11 – Tyrese‘as Martinas, 10 – Dario Brizuela.
Eurolygoje kitą savaitę katalonai keliaus į Sofiją pas Tel Avivo „Hapoel“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.