Majamio „Inter“ prieš rungtynes pagerbė Lionelio Messi iškovotą „Copa America“ titulą

Majamio klubui pergalę padovanojo įvarčius pelnę Matias Rojas ir Jordi Alba. Svečių gretose pasižymėjo Rafaelis Czichosas.

Majamio „Inter“ šiose rungtynėse vertėsi be L. Messi pagalbos, kuris patyrė skaudžią traumą „Copa America“ turnyro finale. Visgi pastarasis apsilankė stadione, o prieš susitikimo pradžią surengtos ceremonijos metu buvo pagerbtas iškovojęs savo 45-ąjį karjeros titulą.

„Šį kartą švenčiame tai, ko niekada anksčiau nematėme ir galbūt daugiau nebematysime. Švenčiame, jog mūsų kapitonas tapo daugiausiai trofėjų iškovojusiu futbolininku šios sporto šakos istorijoje. Esu įsitikinęs, kad jis nesustos ties 45 titulais. Tikėkimės, kad ateityje jis galės daugiau iškelti į viršų trofėjų“,- kalbėjo „Inter“ atstovas Jorge Masas.

Making history and inspiring the next generation 🐐 pic.twitter.com/7xPTNGcHS6