Paskutinėse Vasaros lygos rungtynėse Matas Buzelis buvo rezultatyvus ir sužavėjo sudėtingu dėjimu

Lietuvio atstovaujama komanda Las Vegase 81:107 (18:39, 18:17, 22:16, 23:35) nepasipriešino Los Andželo „Lakers“ komandai.

M. Buzelis per 24 žaidimo minutes pelnė 10 taškų (3/7 dvit., 0/4 trit., 4/5 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, blokavo 3 metimus, bet prasižengė 4 kartus ir padarė 3 klaidas.

Lietuvis visus savo taškus pelnė pirmoje mačo pusėje.

Krepšininkas šiame mače atliko sudėtingą dėjimą, kuomet pagavo kamuolį nepatogioje padėtyje.

MATAS BUZELIS 😳



Look where he caught this for the dunk 🔥 pic.twitter.com/iSRTsCy0Ye