Majamio GP: 9-as startavęs Verstappenas iškovojo pergalę, Sainzas nubaustas už greičio viršijimą

Lenktynių startas praėjo gana korektiškai – pirmą vietą išlaikė meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“), antras važiavo ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“), trečias – ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“).

M. Verstappenas starto metu buvo atsargus ir tik po poros minučių pradėjo lenkimų šou. M. Verstappenas, skirtingai nei visi lyderiai, startavo ne su vidutinio kietumo, o su kietomis padangomis.

Nors olando padangos teoriškai turėjo būti kiek lėtesnės, tačiau M. Verstappeno vairuojamo bolido pranašumas prieš varžovus buvo didžiulis. Olandas aplenkė 7 varžovus, pakilo į 2-ą vietą ir visiškai priartėjo prie S. Perezo. Tuomet meksikietis pasuko į boksus ir pasirinko kietas padangas.

M. Verstappenas ne tik demonstravo puikų greitį, bet dar ir geriau už visus kitus pilotus tausojo padangas. Olandas paskutinis atliko sustojimą ir gavo vidutinio kietumo padangas. Į trasą jis grįžo už S. Perezo, tačiau komandos draugus tuo metu skyrė tik 1.5 sek., o M. Verstappeno padangos buvo 25 ratais „šviežesnės“.

