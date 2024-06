Magišką momentą sukūręs Arda Guleras – jauniausias įvarčio autorius nuo Ronaldo debiuto 2004-ais

Kol kas vieną gražiausių čempionato įvarčių įmušė Arda Guleras. Jis 65-ą minutę pasižymėjo smūgiu iš toli.

19-metis A.Guleras šiuo įvarčiu įsirašė į istoriją. Jis tapo pirmu jaunesniu nei 20-ies metų futbolininku nuo 2004 m., kuris debiutą Europos čempionate pažymėjo įvarčiu. Prieš 20 metų tą patį padarė Cristiano Ronaldo, įmušęs įvartį į graikų vartus.

Arda Güler is the first teenager to score on his European Championship debut since Cristiano Ronaldo in 2004 👀 pic.twitter.com/sgrptgXucB

A.Guleras, kaip ir kadaise C.Ronaldo, gina Madrido „Real“ garbę. Tiesa, turkas į Madridą atvyko gerokai ankstyvesnėje karjeros stadijoje.

Turkijos rinktinei pergalė prieš Sakartvelą buvo istorinė. Turkai pirmą kartą viename iš didžiųjų turnyrų (pasaulio ir Europos čempionatai) startavo pergalingai. Prieš tai turkai 7 kartus iš eilės tokius čempionatus pradėjo pralaimėjimais.

For the first time ever, Turkey 🇹🇷 won their opening match at a major tournament (WC, EURO).



Until today, they had a 0-0-7 record in opening matches.



2020: 🇹🇷 v 🇮🇹 0-3

2016: 🇹🇷 v 🇭🇷 0-1

2008: 🇹🇷 v 🇵🇹 0-2

2002: 🇹🇷 v 🇧🇷 1-2

2000: 🇹🇷 v 🇮🇹 1-2

1996: 🇹🇷 v 🇭🇷 0-1

1954: 🇹🇷 v 🇩🇪 1-4