Madride – emocionalus Rafaelio Nadalio atsisveikinimas: pasakė, kokiuose turnyruose dar ketina dalyvauti

Pirmasis setas galėjo pakrypti bet kuria linkme. R.Nadalis pirmavo 4:3 ir aštuntajame geime turėjo „break pointą“, bet J.Lehečka atsilaikė. Vėliau vienuoliktajame geime ispanas savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir neišsigelbėjo, o čekas perlaužė seto eigą.

Rafael Nadal has played tennis for 20 years and still celebrates every win like his first.



His love and passion for the sport is unmatched. ❤️pic.twitter.com/sPcIphNgT2 REKLAMA REKLAMA April 29, 2024

Antrajame sete ispanas „break pointų“ neturėjo, o J.Lehečka susikūrė 4 tokias progas. Čekas dar pirmajame geime laimėjo R.Nadalio padavimų seriją ir vėliau išlaikė pranašumą.

Turnyro Madride organizatoriai ir fanai emocingai atsisveikino su R.Nadaliu, kuris veikiausiai paskutinį kartą žaidė šiame turnyre.

„Dabar bandysiu žaisti Romoje ir tada nuspręsiu, ar vyksiu į „Roland Garros“ turnyrą. Žinoma, kad dabar jaučiuosi geriau nei prieš savaitę. Suprantu, kad dabartinis mano žaidimo lygis nėra toks, kuris man leistų pasiekti kažką ypatingo, bet sporte viskas greitai gali pasikeisti. Šios dienos aš niekada nepamiršiu. Atsisveikinu su Madridu, bet mano karjera dar tęsiasi“, – kalbėjo 37-erių veteranas.

The shots and courage here shown by Lehecka on break point was so good! 👏pic.twitter.com/CyzuyoRKKI REKLAMA REKLAMA April 30, 2024

R.Nadalis pažymėjo, kad ispanai savo „dievuką“ dar galbūt galės išvysti rudenį Daviso taurės turnyre.

Rafa Nadal waves goodbye to the crowd in Madrid for the very last time.



Listen to that noise.



That’s the sound of 13,000 people who’ve been inspired & moved by what this man has given to the sport for so many years.



A king leaving his kingdom. 👑🥹

pic.twitter.com/eK5ZxseVzq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2024

Kitame vėlyvame antradienio mače savo pasirodymą baigė norvegas Casperas Ruudas (ATP-6). Jis 4:6, 5:7 neatsilaikė prieš savo formą vis gerinantį kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-35).

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Madride prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 7,877 mln. eurų.