Maču metu į aikštę išbėgęs sirgalius ragino atkreipti dėmesį į Ukrainą, LGBT ir Irano moteris

LGBT vėliavą nešęs vyras taip pat buvo pasipuošęs marškinėliais, ant kurių vienos pusės buvo užrašyta „Išgelbėti Ukrainą“, o ant kitos – „Pagarba Irano moterims“. Sirgalius buvo persekiojamas per aikštę, kol jį sustabdė apsaugos darbuotojas ir pargriovė ant žemės.

Rungtynių transliacijos režisieriai greitai nutraukė šio incidento rodymą ir vietoje to parodė susirinkusius sirgalius.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.



The front of his shirt read 'Save Ukraine' and the back read 'Respect For Iranian Women'. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S