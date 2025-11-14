 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Mačijauskas: „Šilutė“ siekia nutraukti nesėkmių seriją rungtynėse su „Perlu“

2025-11-14 06:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 06:55

TV6 kanalas šeštadieniais žiūrovus kviečia svarbiausioms Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms. Jau rytoj į kovą stos pralaimėjimų seriją nutraukti siekiančios „Šilutė“ ir Vilkaviškio „Perlas“, o iki tol – Šilutės komandos trenerio Kęstučio Mačijausko komentaras apie laukiančią akistatą.

K.Mačijauskas tikisi pergalės (Dainius Lukšta, NKL)

TV6 kanalas šeštadieniais žiūrovus kviečia svarbiausioms Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms. Jau rytoj į kovą stos pralaimėjimų seriją nutraukti siekiančios „Šilutė“ ir Vilkaviškio „Perlas“, o iki tol – Šilutės komandos trenerio Kęstučio Mačijausko komentaras apie laukiančią akistatą.

REKLAMA
0

Šilutėje įvyksiančiame susidūrime abi komandos stengsis nutraukti pralaimėjimų ruožą. „Perlas“ fiksuoja keturių iš eilės nesėkmių atkarpą, tuo tarpu Šilutės ekipa yra suklupusi triskart paeiliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš rungtynes su Vilkaviškio komanda iš mūsų vaikinų visų pirma tikiuosi kovingumo ir susikaupimo nuo pirmos iki paskutinės minutės. Pastaruosius kelis mačus pralaimėjome minimaliu taškų skirtumu, todėl dabar svarbiausia – išlaikyti šaltą galvą lemiamais momentais ir pagaliau perlaužti rungtynių eigą savo naudai. Laukia rimtas išbandymas, bet tikiu komanda ir manau, kad esame pasirengę iškovoti mums labai reikalingą pergalę“, – apie Šilutės komandą sako jos strategas K.Mačijauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo vadovaujamai komandai pasiekti pergalę šį šeštadienį bus svarbu ir dėl kitos priežasties – „Šilutė“ prieš Vilkaviškio krepšininkus nėra laimėjusi pastaruosius 2 sezonus (0/4).

REKLAMA

Šilutiškių pagrindinis vedlys Devinas Hutchinsonas vidutiniškai renka 17,1 taško, tačiau jam talkina ir Frederickas Gatesas (13,6 tšk.), Nojus Jankūnas (13,5 tšk.) bei Norbertas Giga (13,3 tšk.).

Tuo tarpu kertiniai „Perlas“ žaidėjai yra legionieriai – Theodore’as Gadsdenas, vidutiniškai renkantis 14,8 taško, ir Jorellas Saterfieldas (vid. 14,5 tšk.).

Abiejų ekipų rezultatyvumo vidurkis yra beveik identiškas – „Perlas“ (vid. 84,9 taško), o „Šilutė“ (84,6 taško).

Be to, šilutiškiai yra vieni rečiausiai klystančių (vid. 11,3 klaidos), o „Perlas“ – viena daugiausiai blokų išrašančių ekipų (vid. 3,5 blk.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų