Mačijauskas: „Šilutė“ siekia nutraukti nesėkmių seriją rungtynėse su „Perlu“

Šilutėje įvyksiančiame susidūrime abi komandos stengsis nutraukti pralaimėjimų ruožą. „Perlas“ fiksuoja keturių iš eilės nesėkmių atkarpą, tuo tarpu Šilutės ekipa yra suklupusi triskart paeiliui.
„Prieš rungtynes su Vilkaviškio komanda iš mūsų vaikinų visų pirma tikiuosi kovingumo ir susikaupimo nuo pirmos iki paskutinės minutės. Pastaruosius kelis mačus pralaimėjome minimaliu taškų skirtumu, todėl dabar svarbiausia – išlaikyti šaltą galvą lemiamais momentais ir pagaliau perlaužti rungtynių eigą savo naudai. Laukia rimtas išbandymas, bet tikiu komanda ir manau, kad esame pasirengę iškovoti mums labai reikalingą pergalę“, – apie Šilutės komandą sako jos strategas K.Mačijauskas.
Jo vadovaujamai komandai pasiekti pergalę šį šeštadienį bus svarbu ir dėl kitos priežasties – „Šilutė“ prieš Vilkaviškio krepšininkus nėra laimėjusi pastaruosius 2 sezonus (0/4).
Šilutiškių pagrindinis vedlys Devinas Hutchinsonas vidutiniškai renka 17,1 taško, tačiau jam talkina ir Frederickas Gatesas (13,6 tšk.), Nojus Jankūnas (13,5 tšk.) bei Norbertas Giga (13,3 tšk.).
Tuo tarpu kertiniai „Perlas“ žaidėjai yra legionieriai – Theodore’as Gadsdenas, vidutiniškai renkantis 14,8 taško, ir Jorellas Saterfieldas (vid. 14,5 tšk.).
Abiejų ekipų rezultatyvumo vidurkis yra beveik identiškas – „Perlas“ (vid. 84,9 taško), o „Šilutė“ (84,6 taško).
Be to, šilutiškiai yra vieni rečiausiai klystančių (vid. 11,3 klaidos), o „Perlas“ – viena daugiausiai blokų išrašančių ekipų (vid. 3,5 blk.).
