M.Mačijauskas papildys Klaipėdos klubą

Krepsinis.net žiniomis, uostamiesčio ekipa sukirto rankomis su 23 metų 210 cm ūgio Matu Mačijausku. Aukštaūgis turės dvigubą licenciją – galės rungtyniauti tiek Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), tiek Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), kurvaržosi „Neptūno“ dubleriai.
Įdomu tai, kad vasarą pakeistos taisyklės, kurios dabar leidžia dvigubas licencijas turėti žaidėjams iki 24 metų, kai iki šiol ši kartelė siekė 22 metus.
M.Mačijauskas praėjusį sezoną pradėjo „Jonavos“ gretose, bet balandžio viduryje persikėlė į Kėdainių „Nevėžį“. LKL vidurio puolėjo statistika siekė 2 taškus, 1,3 atkovoto kamuolio ir 1,9 naudingumo balo per 9 minutes.
