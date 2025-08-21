Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

M.Mačijauskas papildys Klaipėdos klubą

2025-08-21 11:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 11:45

Klaipėdos „Neptūno“ komandos gretas turėtų papildyti vidurio puolėjas.

M.Mačijauskas žais Klaipėdoje

Klaipėdos „Neptūno“ komandos gretas turėtų papildyti vidurio puolėjas.

0

Krepsinis.net žiniomis, uostamiesčio ekipa sukirto rankomis su 23 metų 210 cm ūgio Matu Mačijausku. Aukštaūgis turės dvigubą licenciją – galės rungtyniauti tiek Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), tiek Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), kurvaržosi „Neptūno“ dubleriai.

Įdomu tai, kad vasarą pakeistos taisyklės, kurios dabar leidžia dvigubas licencijas turėti žaidėjams iki 24 metų, kai iki šiol ši kartelė siekė 22 metus.

M.Mačijauskas praėjusį sezoną pradėjo „Jonavos“ gretose, bet balandžio viduryje persikėlė į Kėdainių „Nevėžį“. LKL vidurio puolėjo statistika siekė 2 taškus, 1,3 atkovoto kamuolio ir 1,9 naudingumo balo per 9 minutes.

