„Lyon“ trenerio konfliktas su teisėju užtraukė itin ilgą diskvalifikaciją

Prancūzijos futbolo lyga (LFP) nusprendė suspenduoti portugalą net devyniems mėnesiams – iki lapkričio 30 dienos.

Incidentas įvyko kovo 2 dieną, kai Lyono komanda laimėjo prieš „Brest“ rezultatu 2:1. Rungtynių pabaigoje, po VAR peržiūros dėl galimo baudinio „Brest“ naudai, Fonseca agresyviai konfrontavo su teisėju B. Millot. Treneris ne tik gavo raudoną kortelę, bet ir, anot teisėjo, bandė jį smogti galva.

„Jo elgesys tapo ypač agresyvus ir bauginantis, – teigė B. Millot interviu „L'Equipe. –„Atrodė, kad jis bandė smogti man galva. Vos spėjau paskelbti galutinį sprendimą neskirti baudinio.“

P. Fonseca po rungtynių atsiprašė už savo elgesį.

„Neturėjau taip elgtis. Kartais elgiamės netinkamai. Atsiprašau,“ – sakė jis DAZN.

LFP sprendimas reiškia, kad Fonseca negalės būti ant atsarginių suolelio, lankytis teisėjų persirengimo kambariuose ar atlikti jokių oficialių pareigų prieš, per ir po rungtynių iki lapkričio 30 dienos. Be to, jam uždrausta įeiti į žaidėjų persirengimo kambarius, aikštę ir tunelį iki rugsėjo 15 dienos.