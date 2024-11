Lyderio netekusi Šarūno Jasikevičiaus kariauna palaužė ASVEL ekipą

Klampiose rungtynėse turkams sunkiai sekėsi įsivažiuoti. Antrajame kėlinyje šie turėjo dviženklį deficitą (21:31), tačiau iki didžiosios pertraukos sugebėjo sugrįžti į kovą (33:31).

Nors trečiajame kėlinyje svečiai ėmė tolti (46:38), tačiau palaužti varžovo nepavyko. Intriga laikėsi iki paskutinių akimirkų. Likus žaisti 39 sekundes, komandas teskyrė taškas (72:71), tačiau svarbiu metu iniciatyvos ėmėsi Marko Guduričius ir smeigė tritaškį (75:71).

That hangtime was INSANE! 😱@1JOLOLO caught the lob from @NandoDeColo and finished in style! #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/8UWYTAmv5K

