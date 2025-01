Lyderio netekusi „Pacers“ nutraukė įspūdingą „Cavaliers“ pergalių seriją

Iš viso per paskutinius du ketvirčius „Pacers“ pelnė 68 taškus, kai tuo tarpų aikštės šeimininkų puolimą apribojo iki 40-ies taškų.

Indianos krepšininkai žaidė komandiškai, vedami 19 taškų pelniusio Andrew Nembhardo ir 18 pridėjusio Pascalio Siakamo. Mylesas Turneris pridėjo 15 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.

Prastai dvikova susiklostė NBA Visų žvaigždžių rungtynių dalyviui Tyrese'ui Haliburtonui, kuris antrajame kėlinyje atsisėdo ant suolo ir daugiau rungtynėse nebepasirodė. Skelbiama, kad „Pacers“ lyderiui buvo patemptas šlaunies raumuo. Rungtynes jis baigė vos su 2 pelnytais taiškais ir atlikdamas penkis rezultatyvius perdavimus.

