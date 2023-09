Lyčių nelygybė Lietuvos sporte: milžiniškas moterų atotrūkis krepšinyje ir vilčių suteikianti situacija futbole

Nors vis daugiau moterų dalyvauja aukščiausio lygio turnyruose, o ten užima prizines vietas bei fiksuoja neįtikėtinus rezultatus, tačiau vis dar žymiai atsilieka nuo vyrų pinigine bei pripažinimo išraiškomis.

Lyčių lygybė yra vienas pagrindinių Europos Sąjungos (ES) principų. Šio sutartyse nustatyto tikslo ES aktyviai siekia, pastaruoju metu įgyvendindama 2021–2025 m. lyčių lygybės strategiją. Šios strategijos tikslas – suteikti moterims, vyrams, mergaitėms ir berniukams, nepaisant jų skirtumų, laisvę eiti pasirinktu gyvenimo keliu ir vienodas galimybes klestėti, dalyvauti Europos visuomenės gyvenime ir jam vadovauti

Deja, statistika rodo, kad ši problema pasireiškia dar už sporto aikštelių ribų. Vadovaujamas pareigas sporte užimančios moterys vis dar yra mažuma, pavyzdžiui, Europos Sąjungos šalių sporto federacijose moterys vidutiniškai užima vos 14 proc. visų aukščiausių su sprendimų priėmimu susijusių pareigų.

Nepaisant dabartinės padėties, prošvaisčių ateičiai yra, kadangi vis daugiau šalių ir tarptautinių organizacijų imasi kovoti su šia problema bei diskutuoja apie lyčių lygybės svarbą.

Bendraudami su tv3.lt. Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) prezidentas Vydas Gedvilas ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Edgaras Stankevičius aptarė moterų sporto padėtį Lietuvoje ir vis dar egzistuojantį atotrūkį nuo vyrų.

Nuo 2021 m. LKF prezidento pareigas einantis V. Gedvilas neslepia, kad moterų krepšinis Lietuvoje šiuo metu išgyvena krizę, todėl atotrūkis nuo vyrų šiuo metu nėra pati didžiausia problema.

„Atotrūkis yra didelis. Vyrų krepšinis Lietuvoje yra kur kas populiaresnis negu moterų. Tačiau paskutiniu metu Lietuvos moterų krepšinyje yra labai prasti rezultatai ir reikia praktiškai viską sukurti iš naujo, kad tai pasikeistų. Tiesa, Lietuvos krepšinio federacija tai ir daro, žengdama nemažus žingsnius į priekį, kad moterų krepšinis atsigautų“, – teigė V. Gedvilas.

Lietuvos moterų krepšinio lygoje (LMKL) yra ne tik per pus mažiau komandų negu Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), tačiau ir komandų biudžetai bei žaidėjų atlygiai stipriai atsilieka nuo vyrų. Tokia pati nelygybė tvyro ir rinktinėse. Vyrų rinktinė finansuojama milijoninėmis sumomis, tuo tarpu moterys net su didžiausiomis pastangomis tokių sumų neišvystų.

„Žinoma, priklauso nuo to kur rinktinė dalyvauja. Jeigu vyrų rinktinė dalyvauja pasaulio čempionate, kaip buvo šią vasarą, tada reikia apie 1 milijono eurų. Čia, žinoma, pasiruošimui, kelionėms, stovykloms ir pačiam dalyvavimui. Kadangi moterys šiuo metu nedalyvauja tokio mąsto turnyruose, todėl tas finansavimas yra žymiai mažesnis. Tačiau, jeigu moterys ir dalyvautų pasaulio čempionate finansavimas, žinoma, būtų žymiai mažesnis. Viskas atsiremia į populiarumą ir rezultatus, todėl taip ir yra“, – sakė LKF prezidentas.

Visgi V. Gedvilas teigia, kad ši problema temdo daugelį šalių. Pasak LKF prezidento, dėl moterų krepšinio jau sunerimo ir tarptautinės organizacijos.

„Neseniai dalyvavau pasauliniame kongrese Maniloje, kur rinkome FIBA prezidentą. Būtent ten FIBA vadovai skyrė itin didelį dėmesį moterų krepšiniui. Jie tikrai nori stiprinti moterų krepšinį ir teigia, kad tai gali būti ir kaip socialinis projektas. Taigi, jau ir pati FIBA labai stipriai susirūpino moterų krepšiniu, nes padėtis yra pablogėjusi beveik visur“, – pasakojo V. Gedvilas.

