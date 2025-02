Lonnie Walkeris lieka „Žalgirio“ gretose

Priminsime, kad amerikietis klubo gretas papildė praėjusių metų lapkritį, tačiau kontrakte buvo numatyta galimybė jį išpirkti iki vasario 18 dienos ir sugrįžti į NBA.

Amerikiečio išpirka siekė 450 tūkst. JAV dolerių.

Šiame Eurolygos sezone jis renka 13,2 taško, atkovoja 2,9 kamuolio ir fiksuoja 10,5 naudingumo balo.

L. Walkerio statistika Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) per 17 minučių siekia 12,8 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 1,8 perdavimo ir 12,5 naudingumo balo.

Lonnie Walker IV will finish this season with Lithuania's BC Žalgiris, according to his agent George S. Langberg of GSL Sports Group.



Walker, 26, plans to return to the NBA next season. He had an NBA buyout in his EuroLeague deal through Feb. 18.



More: https://t.co/jkBEbr3Onp pic.twitter.com/bLgOJofGVg