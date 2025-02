„Rytas“ pratęsė sutartį su Gyčiu Masiuliu

Šį sezoną G. Masiulis „Betsafe-LKL“ demonstruoja solidų žaidimą. Per 18 sužaistų mačų jis vidutiniškai aikštelėje praleidžia kiek daugiau nei 16 minučių per kurias pelno po 8 taškus, atkovoja po 3,78 kamuolio, atlieka po 1 rezultatyvų perdavimą ir fiksuoja 11,44 naudingumo balų vidurkį. Tai kol kas aukščiausias jo rodiklis per trejus metus „Ryto“ gretose.

Panašius skaičius sostinės ekipos senbuvis demonstruoja ir FIBA Čempionų lygoje. Per 8 sužaistas rungtynes krepšininkas vidutiniškai aikštelėje praleidžia po 15,5 minutes, pelno po 8,5 taško, sugriebia 3,9 kamuolio ir fiksuoja 10,8 naudingumo balų rodiklį.

„Gytis –puikus profesionalas, kuris kiekviename sezone randa būdų prisidėti prie komandos rezultatų. Šiemet klubas ir trenerių štabas jam patikėjo kiek kitokią rolę aikštelėje, ir matome, kad jis puikiai su ja susidoroja. Tai tik parodo jo universalumą ir gebėjimą prisitaikyti prie komandos tendencijų ir poreikių. Faktas, kad susitarimą pavyko pasiekti dar sezono metu, rodo, kad tiek žaidėjas tiki mūsų vizija, tiek mes tikime juo, – sakė Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas. – Džiaugiamės, kad Gytis liks su mumis ir neabejojame, jog jis toliau bus svarbi šios komandos dalis, į kurią bus galima atsiremti sunkiausiais momentais.“

Praėjusį sezoną G. Masiulis sužaidė 42 mačus, per kuriuos vidutiniškai pelnydavo po 8,1 taško, atkovodavo 3,3 kamuolio, rinkdavo 10,2 naudingumo balo bei svariai prisidėjo prie „Betsafe-LKL“ Čempionų titulo iškovojimo.