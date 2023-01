LKL rungtynių epizodą pastebėjo FIBA: „Tai gali būti gražiausias 2023 m. metimas“

Antradienį FIBA „Twitter“ platformoje pasidalino įspūdingu Kėdainių krepšininko Timo Lambrechto metimu. Belgas likus vos kelioms sekundėms iki sirenos atkovojo kamuolį ir iš kitos aikštelės leido kamuolį į priešininkų lanką.

Nors atrodė, kad krepšininkas toli gražu nepataikė, tačiau kamuolys, atsimušęs į lentą nusileido tiesiai į vidurį lanko.

„Dar tik sausis, o mes jau galbūt turime gražiausią 2023 m. metimą“, – prie epizodo vaizdo įrašo rašė FIBA atstovai.

It's January and we might already have the shot of 2023 😳 😳 😳



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/O8bHhslSBk