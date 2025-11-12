LKL pirmojo rato apžvalga: devyni aktualiausi klausimai kiekvienai komandai

Didelių staigmenų prabėgus 25 procentams sezono tikrai nėra – kaip ir prognozuota, visos keturios tarptautiniuose turnyruose žaidžiančios komandos rikiuojasi 1–4 vietose, „Jonava“ yra paskutinė, „Gargždai“ – laipteliu aukščiau, o didžiausias nukrypimas nuo prognozių yra Utenos „Juventus“ 7 pozicija, į priekį praleidžiant ne tik „Šiaulius“, bet ir turint lygiai pergalių su Kėdainių „Nevėžiu“. Krepsinis.net kviečia pažvelgti į kiekvienos komandos aktualijas.
„Jonava“, kas jūsų lyderis?
Samdyti Paulių Juodį vyriausiuoju treneriu buvo iš anksto pasmerktas pražūčiai sprendimas. Kaip asistentas šis specialistas tikrai geras, bet neturi žmogiškų savybių tam, jog būtų sėkmingas vyr. treneris. Nieko nuostabaus, kad jis kol kas pirmas ir vienintelis LKL klubo strategas, netekęs savo darbo. Dabar vairą perėmė Steponas Babrauskas, kuriam ir pavyko pirmajame rate iškovoti vienintelę pergalę – prieš „Nevėžį“.
„Jonava“ šiuo metu sudėtyje turi 15 žaidėjų, o ant parketo šiame sezone pasirodė 14. Olinas Carteris pasikviestas savaitės pradžioje ir labai įdomu, koks vaidmuo numatytas 28 metų 190 cm ūgio gynėjui. Panašu, kad tai gali būti vienas iš puolimo lyderių, kuris turi talento rinkti taškus ir to jonaviškiams tikrai trūksta. Daug žaidėjų sudėtyje, bet lyderio „Jonava“ taip ir neišsiryškino – neaišku net, kas galėtų atlikti lemiamą metimą ar kam patikėti kamuolį lemiamu metu.
Traumos irgi nepadeda S.Babrauskui – Lukas Kreišmontas sužaidė vos dvejas rungtynes, dabar Eimantas Stankevičius vėl traumuotas, Makai‘us Ashtonas-Langfordas jau praleido du mačus, o Mikhelis Kirvesas tik dabar grįžo ant parketo. Pasiskolintas Dovydas Buika atrodo visiškai nepritampantis LKL lygyje, Benjamino Krikke‘o silpną gynybą ir prastą pataikymą iš toli varžovai jau išmoko išnaudoti.
„Jonava“ yra ta komanda, kurios veidas labiausiai neaiškus ir čia S.Babrausko su Artūru Milakniu laukia daug darbo. Nors paskutinė vieta nieko nereiškia ir iš lygos neiškrisi, tačiau niekas nenori likti pabaigoje ir antrajame rate „Jonava“ tikrai sieks laimėti daugiau nei 1 sykį.
„Gargždai“: tik laiko klausimas, kada bus daugiau pergalių?
Lygos naujokai per pirmą ratą pasiekė vos 2 pergales, bet jeigu paklaustumėte žmogaus, kuris matė visus susitikimus, bet nežino laimėjimų skaičiaus, tikrai pridėtų bent jau vieną pergalę.
Tomo Rinkevičiaus treniruojama komanda rodė brandų ir kokybišką krepšinį, bet pavyko įveikti tik „Nevėžį“ ir „Juventus“. Dar viena ekipa, kurioje sunku išskirti lyderius – Jalonas Pipkinsas (11,4 tšk.) ir Benas Griciūnas (10,8 tšk.) yra rezultatyviausi žaidėjai. 9 krepšininkai rungtyniauja 15–26 minučių rėžiuose, tad statistiškai išsiskirti tokioje rotacijoje yra tikrai sudėtinga. „Gargždai“ dar turi potencialo, nes Paulius Petrilevičius pirmajame rate sužaidė vos dvejas rungtynes.
„Gargždai“ turi tikėti procesu ir antrajame rate jie gali laimėti daugiau nei dvejas rungtynes, nes braižas yra, sistema atrodo funkcionuojanti, o namuose ši ekipa atrodo geriau nei išvykose. Ar antrajame rate pavyks pirmąją klubo istorijoje pergalę pasiekti svečiuose?
„Juventus“: buvo padarytos komplektacijos klaidos?
Turbūt būtent Utenos klubą galima pripažinti labiausiai nuvylusiu pirmajame rate. Pralaimėjimai „Nevėžiui“ ir „Gargždams“ nebuvo planuoti, bet pavyko bent jau iš dalies kompensuoti tai nugalint „Lietkabelį“.
Panašu, kad vėlyva komplektacija uteniškiams nebuvo sėkminga. Ryanas Schwiegeris jau paliko komandą, tą patį reikėtų daryti ir su 4,3 taško bei 3,4 balo per 18 minučių renkančiu Maliku Johnsonu, kuris visiškai nepritampa ir visiškai nepateisina legionieriaus statuso. Turbūt panašią statistiką galėtų fiksuoti tas pats pernai klube žaidęs Justinas Ramanauskas.
Sprendimas pasikviesti Donatą Sabeckį yra logiškas ir teisingas, nes Paulius Valinskas tikrai nėra įžaidėjas ir nesijautė labai patogioje toje pozicijoje. Erikas Venskus visiškai neranda sau vietos su 24 proc. tritaškių pataikymu. Jonavoje praėjusiame sezone jis labai tiko sistemai, bet Kęstutis Kemzūra visiškai neišnaudoja šio žaidėjo centro pozicijoje. Iš dalies tai logiška, kai centrai yra Šarūnas Beniušis ir Ivanas Vranešas. Juolab, kad be E.Venskaus sunkaus krašto puolėjo pozicija atrodytų apnuoginta, bet sudėtinga stebėti, kai E.Venskus nugara laužia varžovus ir taip ieško savo pranašumų. Visiškas nusivylimas yra Evaldas Šaulys (18 min., 5 tšk., 3,6 naud. bal.).
K.Kemzūros pranašumų krepšinis ir akademinis žaidimas toli gražu ne visada pasiteisina. Trūksta kartais įdomesnių sprendimų, nes visi keitimai ir penketukai yra labai jau nuspėjami. Akivaizdu, kad dabar „Juventus“ nepakeis pusės sudėties, bet dar vienas „trečias–ketvirtas“ numeris praverstų, o M.Johnsoną reikia kuo skubiau keisti žaidėju, kuris nebijotų žiūrėti į krepšį.
„Nevėžis“: ar antrajame rate galima tikėtis 3 pergalių?
Matyti Kėdainių ekipą šeštoje pozicijoje yra labai neįprastas vaizdas. Žinoma, kad prie to prisidėjo sumažėjęs dalyvių skaičius nuo 10-ies iki 9, bet ir patys pasiekė tris laimėjimus.
Galima būtų pasakyti, kad jeigu ne pralaimėjimas „Jonavai“, „Nevėžio“ pirmasis ratas būtų idealus. Laimonas Eglinskas subūrė labai panašaus braižo ekipą, kokia ji buvo treniruojant Gediminui Petrauskui. Labai gerai pataikyta su Tony Perkinsu, kuris su 19 taškų ir 20,2 naudingumo balo vidurkiais yra vienas ryškiausių lygos žaidėjų. Krepsinis.net žiniomis, amerikiečio kontrakte yra 20 tūkst. eurų išpirka, o tai tikrai turėtų neraminti „Nevėžio“ vadovus.
Pradžioje itin blankiai atrodė Ethanas Chargois, bet jis įsižaidė (11,8 tšk., 11 naud. bal.), tas pats Trentas McLaughlinas gali geriau realizuoti tritaškius, kurių per mačą meta po 6,5, bet realizuoja tik 30,8 proc. „Nevėžis“ dar gali tobulėti, o jeigu ir antrajame rate laimės tris susitikimus, bus kažkiek netikėta.
„Šiauliai“: kuris veidas yra tikrasis?
Dariaus Songailos auklėtiniai pirmąjį ratą baigė su 4 laimėjimais, bet žaidimo kreivė ir pati rezultatų tendencija neturėtų būti džiuginanti. „Šiauliai“ sezoną pradėjo 3 pergalėmis per 4 mačus (pralaimėta tik „Žalgiriui“), bet tada sekė 3 nesėkmės iš eilės ir situaciją pataisė laimėjimas prieš „Neptūną“, kuris buvo pasiektas žaidus šešiese ir be jokio legionierių indėlio.
„Šiauliai“ turi daug problemų ir tos 4 pergalės labiau maskuoja esamas problemas nei sako apie gerą bangą. Jordanas Brownas gerai pradėjo sezoną, tačiau vėliau jo forma visiškai krito ir jo klube nebeliko. Traumą gavo Cedricas Hendersonas, dabar – Dovydas Romančenko, o Siimas-Sanderis Vene vis dar nerungtyniauja, nors nuo Europos čempionato jau prabėgo kiek daugiau nei 2 mėnesiai.
Daug klausimų kelia Stefanas Simaničius, kuris atvyko pakeisti J.Browną. Galbūt 24 metų 207 cm ūgio bosnis nustebins, bet Oskaras Pleikys šiuo metu atrodo, kad ir liks pagrindiniu centru. Žinoma, kad sezono metu rasti patikimą vidurio puolėją nėra lengva ir „Šiauliai“ turėjo rinktis iš to, kas yra.
Antrąjį ratą „Šiauliai“ pradeda fiksuodami 1 pergalės ir 5 nesėkmių seriją, jeigu imtume pastarąją atkarpą LKL ir Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT). D.Songailos laukia sunkus darbas dėl esamų permainų ir kamuojančių traumų, kad po antrojo rato nebūtų nusirista žemyn. Lieka ir atviras klausimas, kiek dar užsibus Cameronas Reddishas.
„Lietkabelis“: Robinas Hudas toliau darys gerus darbus?
Visiškas LKL Robinas Hudas, kuris atima iš turtintų ir atiduoda vargšams – „Lietkabelis“ nugalėjo tiek „Žalgirį“, tiek „Rytą“, bet nusileido tiek šiauliečiams, tiek uteniškiams.
Penkios pergalės ir trys pralaimėjimai yra geras rezultatas ir žiūrint į visas problemas. Nieko naujo, kad Nenadas Čanakas neturi savo dispozicijoje visos sudėties – tik 5 žaidėjai kol kas nepraleido nė vieno mačo. Nojaus Radžiaus ilgai nematysime rikiuotėje, o Trey‘aus Drechselo sezonas ir pasirodymas klube jau yra baigti. Sėkmingas papildymas yra Michaelas Flowersas, kuris iškart davė komandai daug naudos. Labiausiai nuviliančiu žaidėju reikėtų laikyti Danielių Lavrinovičių – traumų kamuojamas aukštaūgis niekaip neįsibėgėja ir negauna trenerio pasitikėjimo – 10 min., 2,8 taško ir -0,4 naudingumo balo vidurkiai. Serbas bando atgaivinti žaidėją ir Gargžduose jam net suteikė vietą startiniame penketuke, bet tai kol kas neduoda jokių rezultatų.
Vytenis Lipkevičius ir Dovis Bičkauskis ilgai buvo be krepšinio, tad jiems laiko reikės įsibėgėti, bet dabar svarbiausias klausimas, ar Augustine‘as Rubitas liks komandoje ir po FIBA „lango“, kadangi baigiasi jo sutartis. Išsaugoti šį žaidėją būtų didelis laimėjimas „Lietkabeliui“, bet šiuo metu atrodo, jog daugiau šansų, jog veterano neliks. Tokiu atveju reikėtų ieškoti pamainos, bet iškart prašymas – tik ne Džordže Gagičius, kuris dabar rungtyniauja Irane.
Antrajame rate „Lietkabeliui“ reikėtų atsikratyti Robino Hudo etiketės ir susirinkti pergales prieš tuos varžovus, kuriuose reikia nugalėti, tada nereikės pateikinėti staigmenų prieš „Žalgirį“ ar „Rytą“. Yra nesuvestų sąskaitų ir su „Neptūnu“.
„Neptūnas“: reikės trijų naujokų?
Jeigu ne pralaimėjimas „Šiauliams“, galima būtų pasakyti, kad klaipėdiečių pirmasis ratas buvo toks, kokio galima buvo tikėtis – nusileista būtų tik „Žalgiriui“ ir „Rytui“. Paslysti prieš šiauliečius galima, bet nesėkmė prieš 6 varžovus išvykoje buvo ir apie tai, kad pats „Neptūnas“ nebuvo pasiruošęs dvikovai.
Atrodytų, kad uostamiestyje saulė šviečia ir žuvėdros krykštauja, bet iš tiesų matoma nemažai juodų debesų – reikia žaidėjų. Jordanas Tuckeris atleistas, nes nepritapo komandoje, Jamesas Karnikas išvyko dėl žmonos aktorės darbo, o Martyną Pacevičių pakirto trauma. Panašu, kad ji gali ilgam išvesti centrą iš rikiuotės.
Gediminas Petrauskas neseniai sakė, kad dar su niekuo nėra arti susitarimo, bet dabar šį procesą gali tekti kaip reikiant paspartinti, nes likti su vieninteliu tikru centru Matu Mačijausku yra visiška pražūtis. Donatas Tarolis ar Zane‘as Watermanas gali pažaisti „penktais numeriais“, bet čia laikinas sprendimas. „Neptūnui“ reikės ne vieno, o dviejų centrų ir jeigu ieškoti vieno iš jų lietuvių tarpe, rinkoje yra Evaldas Kairys, Giedrius Staniulis ir Aurimas Majauskas.
Viskas su „Neptūnu“ gerai, bet rasti tris naujokus yra sudėtinga užduotis ir nuo to labai gali priklausyti antrojo rato eiga.
„Rytas“: ar pavyks įteikti kalėdinę dovaną sirgaliams?
Šeši laimėjimai pirmajame rate – puikus rezultatas. Kaune pralaimėta „Žalgiriui“ ir Panevėžyje nusileista „Lietkabeliui“. Atrodo, kad Giedriaus Žibėno treniruojamoje ekipoje LKL kovose viskas būtų idealu, jeigu būtų nugalėtas Panevėžio klubas, bet jam dar revanšą galės pasiekti antrajame.
Apie Artūro Gudaičio išvykimą kalbos vis labiau tyla ir viskas linksta link to, kad centras liks sostinėje, tad antrojo rato svarbiausias klausimas yra susijęs su gražiausiomis metų šventėmis – gruodžio 27 dieną „Rytas“ namie priims „Žalgirį“. Tarpušvenčio rungtynės yra tai, kas tikrai papuoš savaitę tarp Kalėdų ir Naujųjų metų, o ar dovaną gaus vilniečių sirgaliai, pamatysime.
„Žalgiris“: dar daugiau minučių jaunimui?
Ne tik LKL, bet ir Eurolygos lyderis „Žalgiris“ pirmajame rate suklupo tik prieš „Lietkabelį“. Viskas Tomo Masiulio auklėtiniams vietiniame fronte klojasi gerai – galimybė leisti įsižaisti Eurolygoje mažiau rungtyniaujantiems ir šansai jaunimui.
Dominykas Daubaris praėjusį savaitgalį debiutavo LKL, Ignas Štombergas pirmą kartą rungtyniavo šiame sezone, o Kajus Mikalauskas per 3 mačus turi 18,5 minučių vidurkį. Viskas puiku, jaunieji žalgiriečiai galės tikėtis ir daugiau šansų, jeigu tik reikės ilsinti pagrindinės sudėties krepšininkus.
Norėtųsi, kad Mantas Rubštavičius dar sulauktų daugiau nei 13 minučių per mačą, o šansų debiutuoti LKL vertas ir Majus Bulanovas bei Dominykas Grunkis. Gal antrajame rate taip ir nutiks.
