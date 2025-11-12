 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Šiauliuose lieka legionierius iš Portugalijos

2025-11-12 12:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 12:15

Vos praėjusį savaitgalį pasibaigus 2025 metų A lygos sezonui, FA „Šiauliai“ ėmėsi komplektacijos darbų artėjantiems metams – klubas pratęsė kontraktą su futbolininku iš Portugalijos Bernardo Neves de Jesus Gouveia da Silva, geriau žinomu Benny vardu.

Benny | Klubo nuotr.

Vos praėjusį savaitgalį pasibaigus 2025 metų A lygos sezonui, FA „Šiauliai" ėmėsi komplektacijos darbų artėjantiems metams – klubas pratęsė kontraktą su futbolininku iš Portugalijos Bernardo Neves de Jesus Gouveia da Silva, geriau žinomu Benny vardu.

0

Sezoną Lietuvoje Benny pradėjo puikiai ir greitai tapo vienu svarbiausių komandos žaidėjų aikštės viduryje. Nors sezono viduryje saugas patyrė traumą ir kuriam laiko iškrito iš rikiuotės, sugrįžęs jis vėl įrodė savo vertę bei susigrąžino vietą starto sudėtyje.

Iš viso per praėjusį A lygos sezoną Benny sužaidė 28 rungtynes, pelnė 4 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

„Labai džiaugiuosi galėdamas tęsti karjerą Šiauliuose. Nors sezonas nebuvo tobulas ir ne viskas baigėsi taip, kaip norėjome, jis buvo tikrai vertingas – tiek man asmeniškai, tiek visai komandai. Ypač esu dėkingas klubui už pasitikėjimą – čia gavau šansą vėl jaustis savimi aikštėje ir prisidėti prie komandos žaidimo. Labai vertinu mūsų sirgalius – jie visada buvo šalia. Jų palaikymas ypač jautėsi lemiamomis akimirkomis ir suteikė papildomos energijos. Į naują sezoną žiūriu su dideliu užsidegimu, tikiu, kad tęsime tai, ką pradėjome, ir kartu turėsime dar geresnius metus“,- teigė FA „Šiauliai“ saugas Benny.

