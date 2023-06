LKL finalo MVP tapęs Tayloras neliko sužavėtas apdovanojimų renginiu – ypač užkliuvo viena detalė

Vieną svarbiausių ir labiausiai lauktų trofėjų – LKL finalo serijos MVP – gavo Kauno „Žalgirio“ legionierius Isaiah Tayloras. Nepaisant svarbaus įvertinimo žalgiriečiui renginys nepaliko labai gero įspūdžio.

„Aš čia kovoju dėl savo gyvenimo“, – savo „Twitter“ paskyroje renginio metu rašė jis.

I’m in here fighting for my life 😭