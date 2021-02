„Liverpool“ prarado kapitoną, ant plauko kabo ir Europos futbolo čempionatas

Traumą J.Hendersonas patyrė miesto derbyje prieš „Everton“ ir buvo pakeistas jau 30-ą minutę. Jurgenas Kloppas po rungtynių nerimavo, kad komandos kapitono trauma gali būti rimta ir, panašu, kad jis neklydo.

Anglijos žiniasklaidos teigimu, J.Hendersonui nustatytas šlaunies raumens antrojo laipsnio plyšimas. Tai reikštų, kad anglas be futbolo turėtų praleisti mažiausiai 6 savaites. Tiesa, tai nebūtų pats blogiausias scenarijus. J.Hendersonui dar bus atliekami papildomi tyrimai. Jei bus nustatyta, kad jam reikia operacijos, tada J.Hendersonui klubinis sezonas bus baigtas, be to, jis veikiausiai turėtų praleisti ir Europos futbolo čempionatą.

„Vėl prarasti Hendo (aut. past. Hendersoną) yra labai skaudu. Tai didžiulis smūgis. Tai dar labiau apsunkino mūsų situacija, nors mes prie problemų jau esame pripratę. Vėl turėsime keisti schemas, ką šiame sezone jau darėme daugybę kartų. Kol turime 11 sveikų žaidėjų, tol ieškosime geriausių įmanomų sprendimų“, – sakė J.Kloppas.