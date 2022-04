„Liverpool“ Anglijoje vėl sutriuškino „Man Utd“

Luisas Diazas jau 5-ąją minutę greitos surengtos atakos metu uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.

„Man Utd“ ir „Liverpool“ komandų gerbėjai 7-ąją minutę plojimais išreiškė palaikymą Cristiano Ronaldo, kuris šias rungtynes praleido dėl skaudžios tragedijos – naujagimio sūnaus mirties.

Mohamedas Salah 22-ąją minutę tiksliai pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir padvigubino „raudonųjų“ pranašumą 2:0.

Sadio Mane 68-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino „Liverpool“ pranašumą šiame susitikime3:0.

M.Salah 85-ąją minutę sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir šių rungtynių rezultatas tapo jau triuškinamas 4:0.

Priminsime, kad praėjusį spalį pirmajame komandų susitikime šio sezono lygoje „Liverpool“ išvykoje varžovus iš Mančesterio buvo sutriuškinęs net 5:0.

Beje, šio vakaro mače svečiai vertėsi be Cristiano Ronaldo, kuris nežaidė dėl skaudžios netekties šeimoje – pirmadienį po gimdymo mirė jo naujagimis berniukas.

Futbolininko draugė laukėsi dvynukų, bet išgyveno tik dukrytė.

Palikymą jam išreiškė ir „Liverpool“ sirgaliai, kurie 7-ą minutę mačo metu užtraukė dainą „You'll Never Walk Alone“ (liet. tu niekada nevaikščiosi vienas).

Liverpool fans sang You'll Never Walk Alone in the seventh minute in memory of Cristiano Ronaldo's baby son, who died yesterday ❤️ pic.twitter.com/IZMdhcCacB