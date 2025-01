Liublianos klubas sustabdė panevėžiečius Europoje: pralaimėjęs „Lietkabelis“ nebeturi šansų žengti tolyn

Šis pralaimėjimas reiškia, kad buvo nubrauktos net ir teorines panevėžiečių galimybės kovoti dėl vietos kitame etape.

Mačo pradžioje svečiai iš Slovėnijos susikūrė 5 taškų pranašumą (7:2), bet taškais atsakė Gabrielius Maldūnas, o Vytenis Lipkevičius smeigė tritaškį – 7:7. Komandoms pirmajame ketvirtyje sunkiai sekėsi rinkti taškus ir po Pauliaus Danusevičiaus dvitaškio priekyje buvo šeimininkai (13:11), o pasibaigus kėliniui šeimininkai pirmavo 18:16.

Nors antrą ketvirtį tritaškiu pradėjo Dovis Bičkauskis (21:16), tačiau varžovai atsakė sėkminga atkarpa ir Jaka Blažičius vedė į priekį svečius – 23:21. Panevėžio klubą tritaškiu vėl truktelėjo D.Bičkauskis (24:23), tačiau Liublianos klubas rengė sėkmingas atakas, o po Aleksejaus Nikoličiaus tritaškio svečiai pirmavo 32:26. Netrukus skirtumas šoktelėjo dar labiau (38:29), bet sėkmingiau kėlinį užbaigę panevėžiečiai priartėjo – 40:45.

