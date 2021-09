Lionelis Messi pripažįsta: „Desperatiškai bandžiau įmušti pirmąjį įvartį“

„Tiesa ta, kad aš desperatiškai bandžiau pelnyti savo pirmąjį įvartį. Kuo puolėjai dažniau žaidžia kartu, tuo mūsų ryšys būna geresnis. Turime visi augti kartu, toliau atiduoti viską, ką galime, jog tobulėtume“, – Prancūzijos kanalui „Canal Plus“ sakė L.Messi.

Įvartį L.Messi pelnė vieninteliu smūgiu į vartus. Argentinietis įvarčių neįmušė pirmose trijose rungtynėse prieš „Reims“, „Club Bruges“ ir „Lyon“. L.Messi tai buvo pirmos rungtynės po to, kai jis praleido dvejas dėl sumušto kelio.

„Pastaruoju metu nedaug žaiždžiau, o „Parc des Princes“ stadione – tai tik antrosios rungtynės. Po truputį prisitaikau prie naujos komandos ir naujų komandos draugųį“, – tikino futbolininkas.

Tuo, kad L.Messi pagaliau pasižymėjo, itin džiaugėsi ir PSG strategas Mauricio Pochettino.

„Įprastai nešvenčiu įvarčių ir pasilaikau tai sau, tačiau šiandien, dėl L.Messi, aš švenčiau. Praleidau daugybę metų stebėdamas, kaip L.Messi pelno įvarčius būdamas mano varžovu, o dabar matyti, kaip jis muša už mūsų komandą yra fantastika. Tokie žaidėjai kaip jis turi pajusti tinklą. Po 20 metų „Barcelona“ gretose jam reikia sukurti naujus ryšius komandoje. Jis jaučia daug skirtingų dalykų ir turi skirtingų jausmų“, – teigė treneris.

Šiose rungtynėse PSG didysis trejetas Neymaras, L.Messi ir Kylianas Mbappe parodė teigiamų ženklų. Jie tarpusavyje atliko 44 perdavimus ir tai yra maždaug 10 proc. visų PSG perdavimų.

Viso L.Messi atliko 43 sėkmingus perdavimus ir nebuvo jokio kito PSG žaidėjo, padariusio tai daugiau. Didelio dėmesio sulaukė ir L.Messi elgesys per Kevino de Bruyne‘o laisvą smūgį.

Argentinietis gulėsi ant žemės ir kūnu buvo pasiruošęs blokuoti K.de Bruyne‘o smūgį, jeigu jis kamuolį pasiųstų palei žemę, o į sienelę sustoję komandos draugai būtų pašokę.

Lionel Messi isn't afraid to do the dirty work 👏 pic.twitter.com/oJG6FATnZr