Lionelis Messi ir Neymaras – atostogose Katalonijoje: susitiks su Luisu Suarezu

PSG šiame sezone vis dar verčiasi be dviejų itin ryškių savo žvaigždžių – Lionelio Messi bei Neymaro. Jie abu vasarą žaidė „Copa America“ čempionate, todėl PSG nenori skubinti jų sugrįžimo į aikštę, kad sumažintų traumų riziką.

L.Messi su Neymaru dabar turi nemažai laisvo laiko ir tuo naudojasi. Penktadienį vietoj rungtynių su „Brest“ jie nusprendė sėsti į skirtingus lėktuvus ir skristi į Barseloną (Ispanija). L.Messi atskrido su visa savo šeima ir apsistojo sau priklausančioje viloje.

📰[MD] | Messi and his family returned to Barcelona to spend the weekend at his home in Castelldefels. pic.twitter.com/R7Tq1eHtRF