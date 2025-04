Lillardui tikriausiai plyšo Achilo sausgylė, o „Bucks“ pralaimėjo trečią kartą

Nugalėtojams Mylesas Turneris pelnė 23 taškus.Aaronas Nembhardas pridėjo 20 taškų, Tyrese'as Haliburtonas surinko 17 taškų ir 15 rezultatyvių perdavimų.

„Pacers“ galės užbaigti seriją jau antradienį savo aikštėje Indianapolyje ir antrus metus iš eilės eliminuoti „Bucks“ jau pirmajame atkrintamųjų etape.

Milvokio klubas pralaimėjo aštuntąsias iš eilės išvykos rungtynes atkrintamosiose, o penki paskutiniai pralaimėjimai buvo būtent Indianapolyje.

Milvokiui situacija dar sudėtingesnė, nes pirmajame kėlinyje dėl traumos neteko Damiano Lillardo. Septyniskart į NBA geriausiųjų komandą patekęs gynėjas be kontakto patyrė kairės kojos traumą ir buvo nuvestas į rūbinę.

Damian Lillard goes down with a non-contact injury.



Prayers. 🙏



pic.twitter.com/5tcfsPSOCb