Ligoninėje po mačo atsidūręs JAV herojumi tapęs Pulišičius pasiuntė linkėjimus komandos draugams

Įvarčio metu 38-ąją minutę amerikietis susidūrė su Irano vartininku ir krito šiam po kojomis. Nors įmušti įvartį žaidėjui pavyko, bet, kaip paaiškėjo vėliau, futbolininkas patyrė smarkų dubens sumušimą.

Kurį laiką amerikietis dar tęsė rungtynes, bet po pertraukos jis aikštėje jau nebepasirodė.

Socialinėje erdvėje po rungtynių iš palatos futbolininkas pasiuntė linkėjimus komandos draugams ir patikino, kad aštuntfinalio mače šeštadienio galės pasirodys ant žaliosos vejos.

„Didžiuojuosi jumis, vaikinai. Iki šeštadienio būsiu pasiruošęs, galite nesjaudinti“ – rašė Ch. Pulišičius.

Christian Pulisic from the hospital after suffering an abdominal injury against Iran 🦅🇺🇸



