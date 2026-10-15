Lietuvos U-16 rinktinė antrose rungtynėse pranoko vengrus

Pirmasis komandų susitikimas antradienį baigėsi taikiai – 1:1. Tąsyk lietuviai pirmavo po Danieliaus Avraamo įvarčio, bet vengrams pavyko išlyginti rezultatą prieš pat pirmo kėlinio pabaigą.
Šį kartą Vengrijos rinktinė pirmoji džiaugėsi įvarčiu, kurį 30 minutę pelnė Bence Bodo. Šis žaidėjas kartu su Oliveriu Deaku susitikimo metu daugiausiai sukūrė grėsmingų epizodų prie lietuvių vartų priegų.
Pirmo kėlinio metu vengrų gynėjai suspėjo blokuoti Justo Šlutos ir Rojaus Česnauskio smūgius, o kėlinio pabaigoje varžovų vartininkas Zsomboras Vaktoras turėjo atremti Domo Tomkevičiaus ir Emilio Strižino bandymus.
Antrajame kėlinyje lietuviai perėmė žaidybinę iniciatyvą ir smūgius link vartų atliko Danielius Avraam, Gediminas Runkauskas, Almantas Drazdovas ir Justas Šluta.
Galiausiai, varžovų gynybą pavyko įveikti 82 minutę, kai po Danieliaus Avraamo perdavimo sekė Kristupo Kuodžio įvartis.
Pergalę Roko Garasto treniruojamai Lietuvos rinktinei užtikrino įmuštas įvartis 88 minutę. Vengrams nepavyko sustabdyti Justo Šlutos ir Domanto Valantino perdavimų serijos, o ataka buvo vainikuota Danieliaus Avraamo taikliu smūgiu.
Vaikinų U16 rinktinių draugiškų rungtynių preliminari statistika
Vengrija – Lietuva 1:2 (1:0)
Budapešto UTE futbolo akademijos stadionas, teisėjas – Attila Erni Edmond (Vengrija);
Įvarčiai: 30 min. Bence Bodó (Vengrija); 82 min. Karolis Kuodis, 88 min. Danielius Avraam (Lietuva);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Krystian Kazakevič, Jokūbas Jasulevičius, Domas Tomkevičius, Justas Šluta, Rojus Česnauskis, Gediminas Runkauskas, Nikita Jacko, Lukas Reniger, Emilis Strižinas, Nikita Pantiuchin, Danielius Gaižutis.
Atsargoje: Benediktas Mockus, Ignas Satkevičius, Matas Perštialis, Adrijus Bespalas, Kristupas Kuodis, Danielius Avraam, Domantas Valantinas, Orestas Paulikevičius, Almandas Drazdovas.
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