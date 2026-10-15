Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-16 rinktinė antrose rungtynėse pranoko vengrus

2026-10-15 15:15 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 15:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Budapešte įvyko antrosios kontrolinės rungtynės, kuriose varžėsi Vengrijos ir Lietuvos vaikinų U16 rinktinės. Lietuvos jaunieji futbolininkai persvėrė rezultatą savo naudai ir iškovojo pergalę 2:1.

Lietuvos U-16 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Budapešte įvyko antrosios kontrolinės rungtynės, kuriose varžėsi Vengrijos ir Lietuvos vaikinų U16 rinktinės. Lietuvos jaunieji futbolininkai persvėrė rezultatą savo naudai ir iškovojo pergalę 2:1.

REKLAMA
0

Pirmasis komandų susitikimas antradienį baigėsi taikiai – 1:1. Tąsyk lietuviai pirmavo po Danieliaus Avraamo įvarčio, bet vengrams pavyko išlyginti rezultatą prieš pat pirmo kėlinio pabaigą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį kartą Vengrijos rinktinė pirmoji džiaugėsi įvarčiu, kurį 30 minutę pelnė Bence Bodo. Šis žaidėjas kartu su Oliveriu Deaku susitikimo metu daugiausiai sukūrė grėsmingų epizodų prie lietuvių vartų priegų.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmo kėlinio metu vengrų gynėjai suspėjo blokuoti Justo Šlutos ir Rojaus Česnauskio smūgius, o kėlinio pabaigoje varžovų vartininkas Zsomboras Vaktoras turėjo atremti Domo Tomkevičiaus ir Emilio Strižino bandymus.

REKLAMA

Antrajame kėlinyje lietuviai perėmė žaidybinę iniciatyvą ir smūgius link vartų atliko Danielius Avraam, Gediminas Runkauskas, Almantas Drazdovas ir Justas Šluta.

Galiausiai, varžovų gynybą pavyko įveikti 82 minutę, kai po Danieliaus Avraamo perdavimo sekė Kristupo Kuodžio įvartis.

Pergalę Roko Garasto treniruojamai Lietuvos rinktinei užtikrino įmuštas įvartis 88 minutę. Vengrams nepavyko sustabdyti Justo Šlutos ir Domanto Valantino perdavimų serijos, o ataka buvo vainikuota Danieliaus Avraamo taikliu smūgiu.

REKLAMA
REKLAMA

Vaikinų U16 rinktinių draugiškų rungtynių preliminari statistika

Vengrija – Lietuva 1:2 (1:0)

Budapešto UTE futbolo akademijos stadionas, teisėjas – Attila Erni Edmond (Vengrija);

Įvarčiai: 30 min. Bence Bodó (Vengrija); 82 min. Karolis Kuodis, 88 min. Danielius Avraam (Lietuva);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Krystian Kazakevič, Jokūbas Jasulevičius, Domas Tomkevičius, Justas Šluta, Rojus Česnauskis, Gediminas Runkauskas, Nikita Jacko, Lukas Reniger, Emilis Strižinas, Nikita Pantiuchin, Danielius Gaižutis.

Atsargoje: Benediktas Mockus, Ignas Satkevičius, Matas Perštialis, Adrijus Bespalas, Kristupas Kuodis, Danielius Avraam, Domantas Valantinas, Orestas Paulikevičius, Almandas Drazdovas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų